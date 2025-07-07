Виготовляли термобаричні боєприпаси для "Шахедів": в Генштабі ЗСУ підтвердили ураження заводу в Підмосков'ї

На атакованому підприємстві виготовляють піротехнічні засоби і боєприпаситермобаричних бойових частин для БпЛА.

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В Московській області в РФ 7 липня Сили оборони атакували завод з виробництва боєприпасів. Зафіксовано серію вибухів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"В рамках зниження можливостей противника з виробництва вибухових речовин і боєприпасів, у ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у Московській області РФ", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що на підприємстві виготовляють піротехнічні засоби і боєприпаси, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.

"Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Результати вогневого ураження уточнюються", — проінформували у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що 7 липня на території Московської області РФ українські дрони атакували "Краснозаводский химический завод". Для атаки були використані безпілотники FP-1, які схожі на БпЛА "Лютий", але мають деякі відмінності.

Також повідомлялося, що 7 липня відбулась атака дронів на стратегічний об'єкт РФ, розташований у місті Краснозаводськ Московської області. Безпілотники оминули засоби ППО, після чого пролунали вибухи у районі хімічного заводу з випуску боєприпасів.