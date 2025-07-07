Прорвали ППО у Підмосков'ї: розслідувачі встановили, які українські дрони атакували хімзавод в РФ

Атаковане підприємство виробляє патрони 12 калібру та відповідає за спорядження гранат і виробництво спеціального піротехнічного поліцейського оснащення.

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7 липня на території Московської області РФ українські дрони атакували "Краснозаводский химический завод". Для атаки були використані безпілотники FP-1, які схожі на БпЛА "Лютий", але мають деякі відмінності. Такого висновку дійшли експерти Defence Express.

На атакованому підприємстві виготовляли патрони 12 калібру та відповідали за спорядження гранат та виробництво спеціального піротехнічного поліцейського оснащення. Експерти не виключають, що з 2022 року цей завод міг почати випуск спорядження бойових частин.

Опубліковані в мережі кадри атаки свідчать про те, що дрони досягли цілі і є влучання по території заводу у Краснозаводську. Загалом нарахували до семи вибухів.

Завдяки цим кадрам аналітики змогли ідентифікувати тип БпЛА, які використали для атаки. Йдеться про дрон FP-1, який публічно показали лише у травні. Серед його оголошених характеристик — дальність польоту до 1600 км та бойова частина до 120 кг.

Зовні він схожий на БпЛА "Лютий" — вони обидва створені за двобалковою схемою ("рама") та мають з'єднане перевернуте V-подібне оперення. Втім, FP-1 на відміну від "Лютого", має пряме широке крило та вузький фюзеляж.

"Ця атака важлива ще й тим, що уражений "Краснозаводский химический завод" розташований у зоні прикриття московської системи протиповітряної оборони. Сам Краснозаводськ розташований поряд із так званим "Московським великим кільцем", це кільцева автодорога, так звана "бетонка", яка була побудована у 50-х роках для логістики позиційних районів ППО столиці СРСР. З того часу вона й залишається першою лінією системи протиповітряної оборони самої Москви", — зауважили аналітики Defence Express.

Вони наголосили, що попри захищеність ППО FP-1 не лише прорвався до цілі, але на відео навіть не чути роботу російської протиповітряної оборони по ньому.

Нагадаємо, що зранку 7 липня відбулась атака дронів на стратегічний об'єкт РФ, розташований у місті Краснозаводськ Московської області. Безпілотники оминули засоби ППО, після чого пролунали вибухи у районі хімічного заводу з випуску боєприпасів.