Прорвали ПВО в Подмосковье: расследователи установили, какие украинские дроны атаковали химзавод в РФ

Атакованное предприятие производит патроны 12 калибра и отвечает за снаряжение гранат и производство специального пиротехнического полицейского оснащения.

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7 июля на территории Московской области РФ украинские дроны атаковали "Краснозаводский химический завод". Для атаки были использованы беспилотники FP-1, которые похожи на БпЛА "Лютый", но имеют некоторые отличия. К такому выводу пришли эксперты Defence Express.

На атакованном предприятии изготавливали патроны 12 калибра и отвечали за снаряжение гранат и производство специального пиротехнического полицейского оснащения. Эксперты не исключают, что с 2022 года этот завод мог начать выпуск снаряжения боевых частей.

Опубликованные в сети кадры атаки свидетельствуют о том, что дроны достигли цели и есть попадания по территории завода в Краснозаводске. Всего насчитали до семи взрывов.

Благодаря этим кадрам аналитики смогли идентифицировать тип БпЛА, которые использовали для атаки. Речь идет о дроне FP-1, который публично показали только в мае. Среди его объявленных характеристик — дальность полета до 1600 км и боевая часть до 120 кг.

Внешне он похож на БпЛА "Лютый" — они оба созданы по двухбалочной схеме ("рама") и имеют соединенное перевернутое V-образное оперение. Впрочем, FP-1 в отличие от "Лютого", имеет прямое широкое крыло и узкий фюзеляж.

"Эта атака важна еще и тем, что пораженный "Краснозаводский химический завод" расположен в зоне прикрытия московской системы противовоздушной обороны. Сам Краснозаводск расположен рядом с так называемым "Московским большим кольцом", это кольцевая автодорога, так называемая "бетонка", которая была построена в 50-х годах для логистики позиционных районов ПВО столицы СССР. С тех пор она и остается первой линией системы противовоздушной обороны самой Москвы", — отметили аналитики Defence Express.

Они отметили, что несмотря на защищенность ПВО FP-1 не только прорвался к цели, но на видео даже не слышно работу российской противовоздушной обороны по нему.

Напомним, что утром 7 июля состоялась атака дронов на стратегический объект РФ, расположенный в городе Краснозаводск Московской области. Беспилотники обошли средства ПВО, после чего прогремели взрывы в районе химического завода по выпуску боеприпасов.