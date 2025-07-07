Изготавливали термобарические боеприпасы для "Шахедов": в Генштабе ВСУ подтвердили поражение завода в Подмосковье

На атакованном предприятии изготавливают пиротехнические средства и боеприпасы термобарических боевых частей для БпЛА.

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В Московской области в РФ 7 июля Силы обороны атаковали завод по производству боеприпасов. Зафиксирована серия взрывов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В рамках снижения возможностей противника по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, в ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение АО "Краснозаводской химический завод", что в Московской области РФ", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на предприятии изготавливают пиротехнические средства и боеприпасы, в частности термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed.

"Зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводск и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах. Результаты огневого поражения уточняются", — проинформировали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что 7 июля на территории Московской области РФ украинские дроны атаковали "Краснозаводский химический завод". Для атаки были использованы беспилотники FP-1, которые похожи на БпЛА "Лютый", но имеют некоторые отличия.

Также сообщалось, что 7 июля состоялась атака дронов на стратегический объект РФ, расположенный в городе Краснозаводск Московской области. Беспилотники обошли средства ПВО, после чего прогремели взрывы в районе химического завода по выпуску боеприпасов.