Диверсанты ударили по логистике ВС РФ под Тулой: нарушены поставки на фронт, — АТЕШ

Участники партизанского движения «АТЕШ» сообщили о проведении диверсии на железнодорожной ветке в районе Тулы, которая используется для транспортировки вооружения и комплектующих с оборонных предприятий российского региона.

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В результате акции был уничтожен релейный шкаф, отвечавший за управление движением на одном из участков важной логистической артерии, говорится в Telegram организации. Его уничтожение вызвало сбои в железнодорожном сообщении и нарушило поставки военной продукции.

Уточняется, что задержки затронули поставки боеприпасов, оружия и продукции двойного назначения с крупнейших тульских предприятий — АО "Конструкторское бюро приборостроения", "АК "Туламашзавод", патронного и машиностроительного заводов.

Фото: АТЕШ / Telegram

Как утверждают в "Атеш", этот маршрут активно используется для снабжения российских войск, действующих на Харьковском и Сумском направлениях. Помимо задержки в отправлении военных грузов, действия агента деморализовали оккупантов.

"Каждая такая диверсия — точечный удар в сердце военной логистики, подрывающий устойчивость оккупационного режима изнутри. "АТЕШ" продолжает действовать там, где враг чувствует себя в безопасности", — подчеркнули в организации.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки беспилотников в Тульской области остановился химзавод "Щекиназот". Этот завод производит аммиак, метанол и карбамид — ключевые компоненты для взрывчатки, ракетного топлива и ВПК России.

16 июля агенты "АТЕШ" сообщили о поврежденном российском корабле, спрятанном в Севастополе. Судно оказалось с явными следами повреждений после ракетного удара Сил обороны Украины, которые россияне пытаются скрыть с помощью маскировочной сетки.