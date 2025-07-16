Прячут пробоины под сетками: агенты "АТЕШ" обнаружили подбитый российский корабль в Крыму (фото)

Поврежденный обстрелом российский корабль спрятан в Севастополе. Причем его накрыли маскировочными сетками, чтобы это скрыть, и постоянно откачивают воду из трюма.

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"На этот раз мы провели наблюдение в районе Килен-бухты в Севастополе, где был обнаружен корабль с явными следами повреждений после ракетного удара Сил обороны Украины", — отметили в "АТЕШ".

Сообщается, что на верхней палубе судна заметны повреждения, которые россияне пытаются скрыть с помощью маскировочной сетки. Возле корабля постоянно находятся буксирные катера, а с корабля постоянно откачивают воду, что может свидетельствовать о затоплении внутренних отсеков и серьезных повреждениях корпуса.

Подбитый корабль стоит в Килен-бухте в Севастополе Фото: АТЕШ / Telegram

По данным "АТЕШ", на момент удара корабль находился на 13-м судоремонтном заводе. Интересно, что бортовой номер закрашен также с целью скрыть и затруднить распознание поврежденного корабля.

Подбитый корабль стоит в Килен-бухте в Севастополе Фото: АТЕШ / Telegram

"Все собранные данные, включая координаты и текущее состояние кораблей ЧФ РФ, переданы Силам обороны Украины для дальнейшего огневого воздействия. Работа агентов "АТЕШ" продолжается круглосуточно. Мы видим все", — резюмировали в сообщении.

Где теперь находится Черноморский флот РФ

Напомним, после серии удачных операций Сил обороны Украины по уничтожению российских кораблей в Крыму, оккупанты начали массово перебрасывать технику в Новороссийск. В марте 2025 года представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия вывела из оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего Черноморского флота. Теперь в Новороссийске Россия защищает оставшиеся корабли всеми возможными силами.

Речь идет о средствах разоблачения надводной и подводной обстановки, системах ПВО, системе наблюдательных постов и антидронных мерах — как против морских, так и против воздушных дронов. Россияне сконцентрировали на своем "последнем форпосте" максимум мер, чтобы защитить там суда.

Всего в Азово-Черноморском регионе у РФ остаются 8 боевых единиц, которые являются носителями крылатых ракет: 5 надводных и 3 подводных. На кораблях установлено по 8 пусковых установок, а на подводных лодках — по 4.

Напомним, моряки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожили катер Черноморского флота РФ, перевозивший российский десант у берегов Херсонской области в конце июня.

Тем временем, в оккупированной Керчи россияне строят универсальный десантный корабль (УДК) проекта 23900 "Иван Рогов". Несмотря на ускорения темпов работ, РФ не смогла соблюсти изначальные сроки, отложив ввод корабля в состав ВМФ как минимум до 2027 года.