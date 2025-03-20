"Выскочили из гавани": РФ вывела в Черное море 19 кораблей, зачем, — Плетенчук (видео)

Почти два десятка судов базировались в Новороссийске, но неожиданно вышли в бухту. Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, сколько российских кораблей могут представлять угрозу.

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Россия выводила в Черное море 19 кораблей своего флота, которые сейчас базируются в Новороссийске, "прячась" там от ударов Сил обороны. Об этом в эфире телемарафона 20 марта рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

О Черноморском флоте РФ — с 4:43

"За прошедшие сутки с целью защиты они просто вышли в море, точнее в Цемескую бухту. Это меры по рассредоточению. Просто 19 единиц выскочили из гавани и находились за пределами, возможно, в ожидании какого-то удара. Это как такой действенный способ сохранить свои корабли", — сообщил он.

По данным ВМС, враг применил в Новороссийском порту все возможные средства защиты. В частности, речь идет о средствах разоблачения надводной и подводной обстановки, системах ПВО, системе наблюдательных постов и антидронных мероприятиях — как против морских, так и против воздушных дронов. Россияне сконцентрировали на своем "последнем форпосте" максимум мер, чтобы защитить там суда.

"Основную угрозу могут нести носители крылатых ракет, которые имеют достаточно большое расстояние для применения, но фактически, если брать статистику в этом году, за три месяца было три таких применения. То есть каждый месяц — по одному", — отметил Плетенчук.

Всего в Азово-Черноморском регионе у РФ остаются 8 боевых единиц, которые являются носителями крылатых ракет: 5 надводных и 3 подводных. На кораблях установлено по 8 пусковых установок, а на подводных лодках — по 4.

Другие боевые корабли могли бы представлять угрозу для украинского флота разве что в случае, если бы к нему приблизились. Все эти единицы находятся в Новороссийске, речь идет именно о тех, которые можно отнести к боевым.

В Крыму также есть боевые корабли РФ, но они на ремонте.

"Там остается вспомогательный флот, флот обеспечения еще я его могу назвать. Это единицы, которые входят в состав Черноморского флота так называемого, но они не являются боевыми", — добавил представитель ВМС.

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