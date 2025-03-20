"Вискочили з гавані": РФ вивела у Чорне море 19 кораблів, навіщо, — Плетенчук (відео)

Майже два десятки суден базувались у Новоросійську, але несподівано вийшли у бухту. Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, скільки російських кораблів можуть становити загрозу.

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Росія виводила в Чорне море 19 кораблів свого флоту, які зараз базуються в Новоросійську, "ховаючись" там від ударів Сил оборони. Про це в ефірі телемарафону 20 березня розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Про Чорноморський флот РФ — з 4:43

"Минулої доби з метою захисту вони просто вийшли у море, точніше у Цемеську бухту. Це заходи з розосередження. Просто 19 одиниць вискочили з гавані й перебували поза межами, можливо, в очікуванні якогось удару. Це як такий дієвий спосіб зберегти свої кораблі", — повідомив він.

За даними ВМС, ворог застосував у Новоросійському порту усі можливі засоби захисту. Зокрема, йдеться про засоби викриття надводної й підводної обстановки, системи ППО, систему спостережних постів і антидронові заходи — як проти морських, так і проти повітряних дронів. Росіяни сконцентрували на своєму "останньому форпості" максимум заходів, щоб захистити там судна.

"Основну загрозу можуть нести носії крилатих ракет, які мають досить велику відстань для застосування, але фактично, якщо брати статистику в цьому році, за три місяці було три таких застосування. Тобто кожного місяця — по одному", — зауважив Плетенчук.

Загалом в Азово-Чорноморському регіоні у РФ залишаються 8 бойових одиниць, які є носіями крилатих ракет: 5 надводних і 3 підводних. На кораблях встановлено по 8 пускових установок, а на підводних човнах — по 4.

Інші бойові кораблі могли б становити загрозу для українського флоту хіба що у випадку, якби до нього наблизилися. Усі ці одиниці перебувають у Новоросійську, йдеться саме про ті, які можна віднести до бойових.

У Криму також є бойові кораблі РФ, але вони на ремонті.

"Там залишається допоміжний флот, флот забезпечення ще я його можу назвати. Це одиниці, які входять до складу Чорноморського флоту так званого, але вони не є бойовими", — додав речник ВМС.

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