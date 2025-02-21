Безпілотний мисливець за кораблями: як MAGURA V5 вигнав російський флот із Чорного моря

Український морський дрон здатний діяти приховано і завдавати ударів по ворожих кораблях там, де вони почуваються у відносній безпеці.

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Україна активно розвиває безпілотні морські системи, які відіграють важливу роль у сучасних військових конфліктах. Одним із найсмертоносніших інструментів нового покоління став MAGURA V5 — морський дрон, який уже встиг завдати Чорноморському флоту Росії серйозних втрат. Фокус зібрав відомості про технічні характеристики, особливості та бойове застосування морського дрона.

MAGURA V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) створено на замовлення Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) для виконання атакувальних і розвідувальних операцій. Це компактний, маневрений і високошвидкісний морський безпілотник, здатний діяти потайки та завдавати ударів по ворожих кораблях там, де вони почуваються у відносній безпеці.

Апарат здатний розвивати швидкість до 80 км/год, що робить його однією з найшвидших безпілотних морських систем у світі. Оснащений фугасною бойовою частиною масою до 300 кг, він може вражати навіть великі надводні цілі.

Фото: Defence Express

Головна перевага MAGURA V5 — це поєднання низької радіолокаційної помітності та високої маневреності. Його корпус виконаний з урахуванням гідродинамічних особливостей, що дає змогу дрону йти на гранично низькому профілі, ухиляючись від виявлення.

Тактика і бойове застосування

На відміну від традиційних торпед або ракет, морські безпілотники атакують з поверхні води, використовуючи елемент несподіванки. Вони можуть підкрадатися до цілей вночі, у складних погодних умовах або з кількох напрямків одночасно, створюючи ефект ройового удару.

MAGURA V5 став справжнім головним болем для російських військових. У послужному списку безпілотника:

розвідувальний корабель "Іван Хурс" (травень 2023);

ракетний катер "Івановець" (лютий 2024);

великий десантний корабель "Цезар Куніков" (лютий 2024);

патрульний корабель "Сергій Котов" (березень 2024).

Таким чином, операції за участю MAGURA V5 показують, що російський флот стає все менш захищеним навіть у власних акваторіях.

Детальніше про безпілотну морську платформу читайте в нашому матеріалі"3 роки війни: ТОП 10 найкращих систем озброєння України".