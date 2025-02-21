Беспилотный охотник за кораблями: как MAGURA V5 выгнал российский флот из Черного моря

Украинский морской дрон способен действовать скрытно и наносить удары по вражеским кораблям там, где они чувствуют себя в относительной безопасности.

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Украина активно развивает беспилотные морские системы, которые играют важную роль в современных военных конфликтах. Одним из наиболее смертоносных инструментов нового поколения стал MAGURA V5 — морской дрон, который уже успел нанести Черноморскому флоту России серьезные потери. Фокус собрал сведения о технических характеристиках, особенностях и боевом применении морского дрона.

MAGURA V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) создан по заказу Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) для выполнения атакующих и разведывательных операций. Это компактный, маневренный и высокоскоростной морской беспилотник, способный действовать скрытно и наносить удары по вражеским кораблям там, где они чувствуют себя в относительной безопасности.

Аппарат способен развивать скорость до 80 км/ч, что делает его одной из самых быстрых беспилотных морских систем в мире. Оснащенный фугасной боевой частью массой до 300 кг, он может поражать даже крупные надводные цели.

Фото: Defence Express

Главное преимущество MAGURA V5 — это сочетание низкой радиолокационной заметности и высокой маневренности. Его корпус выполнен с учетом гидродинамических особенностей, позволяя дрону идти на предельно низком профиле, уклоняясь от обнаружения.

Тактика и боевое применение

В отличие от традиционных торпед или ракет, морские беспилотники атакуют с поверхности воды, используя элемент неожиданности. Они могут подкрадываться к целям ночью, в сложных погодных условиях или с нескольких направлений одновременно, создавая эффект роевого удара.

MAGURA V5 стал настоящей головной болью для российских военных. В послужном списке беспилотника:

разведывательный корабль "Иван Хурс" (май 2023);

ракетный катер "Ивановец" (февраль 2024);

большой десантный корабль "Цезарь Куников" (февраль 2024);

патрульный корабль "Сергей Котов" (март 2024).

Таким образом, операции с участием MAGURA V5 показывают, что российский флот становится все менее защищенным даже в собственных акваториях.

Более подробно о беспилотной морской платформе читайте в нашем материале "3 года войны: ТОП 10 лучших систем вооружения Украины".