Ховають пробоїни під сітками: агенти "АТЕШ" виявили підбитий російський корабель у Криму (фото)

Пошкоджений обстрілом російський корабель захований у Севастополі. Причому його накрили маскувальними сітками, щоб це приховати, і постійно відкачують воду з трюму.

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"Цього разу ми провели спостереження в районі Кілен-бухти в Севастополі, де було виявлено корабель із явними слідами пошкоджень після ракетного удару Сил оборони України", — зазначили в "АТЕШ".

Повідомляється, що на верхній палубі судна помітні пошкодження, які росіяни намагаються приховати за допомогою маскувальної сітки. Біля корабля постійно перебувають буксирні катери, а з корабля постійно відкачують воду, що може свідчити про затоплення внутрішніх відсіків і серйозні пошкодження корпусу.

Підбитий корабель стоїть у Кілен-бухті в Севастополі Фото: АТЕШ / Telegram

За даними "АТЕШ", на момент удару корабель перебував на 13-му судноремонтному заводі. Цікаво, що бортовий номер зафарбовано також з метою приховати і ускладнити розпізнання пошкодженого корабля.

Підбитий корабель стоїть у Кілен-бухті в Севастополі Фото: АТЕШ / Telegram

"Усі зібрані дані, включно з координатами та поточним станом кораблів ЧФ РФ, передано Силам оборони України для подальшого вогневого впливу. Робота агентів "АТЕШ" триває цілодобово. Ми бачимо все", — резюмували в повідомленні.

Де тепер знаходиться Чорноморський флот РФ

Нагадаємо, після серії вдалих операцій Сил оборони України зі знищення російських кораблів у Криму, окупанти почали масово перекидати техніку до Новоросійська. У березні 2025 року представник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що Росія вивела з окупованого Криму всі сторожові кораблі свого Чорноморського флоту. Тепер у Новоросійську Росія захищає кораблі, що залишилися, усіма можливими силами.

Йдеться про засоби викриття надводної та підводної обстановки, системи ППО, систему спостережних постів і антидронні заходи — як проти морських, так і проти повітряних дронів. Росіяни сконцентрували на своєму "останньому форпості" максимум заходів, щоб захистити там судна.

Загалом в Азово-Чорноморському регіоні у РФ залишаються 8 бойових одиниць, які є носіями крилатих ракет: 5 надводних і 3 підводних. На кораблях встановлено по 8 пускових установок, а на підводних човнах — по 4.

Нагадаємо, моряки Військово-морських сил Збройних сил України знищили катер Чорноморського флоту РФ, який перевозив російський десант біля берегів Херсонської області наприкінці червня.

Тим часом, в окупованій Керчі росіяни будують універсальний десантний корабель (УДК) проєкту 23900 "Іван Рогов". Попри прискорення темпів робіт, РФ не змогла дотриматися початкових термінів, відклавши введення корабля до складу ВМФ щонайменше до 2027 року.