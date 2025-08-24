Партизани вивели з ладу залізничний об'єкт у Передкавказзі РФ: через цей шлях ворог везе воєнні вантажі (відео)

Агенти руху спротиву "АТЕШ" знищили об'єкт на залізничному шляху біля міста Черкеськ у Караєво-Черкеській Республіці Росії, яку ворог використовує для військових цілей.

Один із агентів шляхом підпалу знищив трансформаторну шафу на залізничному шляху поблизу міста, через що об'єкт вдалося вивести з ладу. Про це повідомили у Telegram-каналі руху спротиву 24 серпня.

Також рух "АТЕШ" показав кадри з місця інциденту. На відеоролику та фотографіях видно, як трансформаторна шафа загорілася.

Агенти руху спротиву також розповіли, чому диверсія на цьому залізничному об'єкті може нашкодити ворогу. За їхніми словами, росіяни використовують цей шлях для перевезення військових вантажів, а також забезпечення військових частин РФ та національної гвардії Росії у регіоні.

"Ми продовжуємо бити за логістикою російських військ по всій країні", — зазначили партизани "АТЕШ".

За їхніми словами, до руху спротиву долучається все більше людей у Росії, які "незгідні з чинним режимом".

Варто зазначити, що місто Черкеськ розташоване у російському Передкавказзі, на правому березі річки Кубань.

Атаки по російській залізниці

Систематичні удари по російській залізниці створюють проблеми для росіян та порушують логістику ЗС РФ. Упродовж останніх кількох тижнів безпілотники атакують залізничні об'єкти у різних регіонах Росії. Так, уночі 23 серпня дрони вдарили по Волгоградській області РФ, де внаслідок обстрілу здійнялася пожежа на залізничній станції.

19 серпня керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв, що бійці СОУ підірвали потяг з цистернами під Токмаком, внаслідок чого було зруйновано залізничні шляхи. Їх ЗС РФ використовують для постачання на фронт.

17 серпня безпілотники атакували Воронезьку область Росії: під ударом опинився великий залізничний вузол.

Нагадаємо, 22 серпня рух "АТЕШ" розповів, що російські колаборанти почали втікати з окупованої Херсонщини та перевозити сім'ї у Крим.

Також 20 липня партизани руху "АТЕШ" вдарили по логістиці ЗС РФ під Тулою, порушивши постачання ворога на фронт.