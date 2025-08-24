Партизаны вывели из строя железнодорожный объект в Предкавказье РФ: через этот путь враг везет военные грузы (видео)

Агенты движения сопротивления "АТЕШ" уничтожили объект на железнодорожном пути возле города Черкеск в Караево-Черкесской Республике России, которую враг использует для военных целей.

Один из агентов путем поджога уничтожил трансформаторный шкаф на железнодорожном пути вблизи города, из-за чего объект удалось вывести из строя. Об этом сообщили в Telegram-канале движения сопротивления 24 августа.

Также движение "АТЕШ" показало кадры с места инцидента. На видеоролике и фотографиях видно, как трансформаторный шкаф загорелся.

Агенты движения сопротивления также рассказали, почему диверсия на этом железнодорожном объекте может навредить врагу. По их словам, россияне используют этот путь для перевозки военных грузов, а также обеспечения военных частей РФ и национальной гвардии России в регионе.

"Мы продолжаем бить по логистике российских войск по всей стране", — отметили партизаны "АТЕШ".

По их словам, к движению сопротивления присоединяется все больше людей в России, которые "не согласны с действующим режимом".

Стоит отметить, что город Черкесск расположен в российском Предкавказье, на правом берегу реки Кубань.

Атаки по российской железной дороге

Систематические удары по российской железной дороге создают проблемы для россиян и нарушают логистику ВС РФ. В течение последних нескольких недель беспилотники атакуют железнодорожные объекты в разных регионах России. Так, ночью 23 августа дроны ударили по Волгоградской области РФ, где в результате обстрела поднялся пожар на железнодорожной станции.

19 августа руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко сообщал, что бойцы СОУ взорвали поезд с цистернами под Токмаком, в результате чего были разрушены железнодорожные пути. Их ВС РФ используют для снабжения на фронт.

17 августа беспилотники атаковали Воронежскую область России: под ударом оказался крупный железнодорожный узел.

