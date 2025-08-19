Полностью перерезали железную дорогу: СОУ взорвали поезд с цистернами под Токмаком (видео)

На временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны взорвали грузовой поезд с цистернами. В результате взрыва полностью разрушены железнодорожные пути, по которым Российская Федерации перевозит оружие и военную технику на фронт на юге Украины.

О взрывах на построенной россиянами железнодорожной ветке сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram-канале. Чиновник опубликовал два фото с последствиями попадания и заявил, что "железнодорожного сообщения через оккупированное Запорожье больше нет". Тем асом в канале бойцов 67 ОМБр опубликовали кадры "охоты" за поездом РФ, который вез цистерну и военную технику.

Сообщение Андрющенко появилось утром 19 августа. Указывается, что россияне перевозили по железной дороге топливо и военную технику и, чтобы было как можно меньше ударов Сил обороны Украины, это происходило ночью. Впрочем, попытки противника скрыть логистику не удалось и поезд все же взорвали, говорится в сообщении. По словам чиновника, СОУ провели "уникальную топ-операцию": о подробностях информации нет.

"Эпические кадры уничтожения грузового поезда с цистернами. Ничего живого не осталось", — заверил Андрющенко.

Удар по ВС РФ — горящий поезд на ВОТ Запорожской области Фото: Петр Андрющенко/Telegram Удар по ВС РФ — подрыв железной дороги в ВОТ Запорожской области Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Результат возможной отработки по грузовому поезду РФ опубликовал волонтер Сергей Стерненко. Видим кадр, снятый FPV-дроном за мгновение до удара. Волонтер также отметил, что чиновнику не стоит заблаговременно публиковать результаты спецоперации СОУ, поскольку это опасно.

Удары по ВС РФ — поезд с топливом за мгновение до попадания FPV Фото: Telegram / Стерненко

Удары по ВС РФ — детали

В одном из предыдущих сообщений Андрющенко намекнул об успешной отработке Сил обороны на отрезке железной дороги между Урожайным и Токмаком. Чиновник опубликовал карту, на которой обозначил точку удара и координаты — 47.219203, 38.884971. В этом сообщении есть определенные детали атаки: указано, что в результате взрыва поезд сошел с рельсов и "его добивают всем, что может летать".

Удары по ВС РФ — точка попадания по железной дороге на ВОТ Запорожской области 19 августа Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Отмечается, что украинцы на ВОТ Запорожской области "составляют российскую логистику в ноль". Также выяснилось, что за событиями следит "источник", который и передал результаты подрыва, когда оказался в безопасности.

Между тем Андрющенко опубликовал карту ударов артиллерии и дронов Сил обороны по военным объектам РФ на оккупированных территориях. По мнению чиновника, есть хорошие отработки по целям на Донбассе, но не хватало ударов по логистике оккупантов на юге. Сегодняшнее сообщение показывает, что отработки все же есть и украинцы перерезают пути доставки оружия, техники и горючего на южный отрезок фронта в Украине. Впрочем, по словам Андрющенко, есть попадания в районе Мелитополя, Токмака, Бердянска, Пологовско-Розовской агломерации, Каменки-Днепровской, но пустота — в районе Мариуполя и Волновахи.

Удары по ВС РФ — карта отработок на тылах россиян по состоянию на 19 августа Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Отметим, Фокус писал об ударах по военным объектам ВС РФ на временно оккупированных территориях Запорожской области. Например, 1 июля Андрющенко сообщил о подрыве двух поездов в течение семи дней и о разрушении логистики на одном из отрезков фронта.

Напоминаем, 7 августа было громко в оккупированном Крыму: Фокус выяснил, в каких точках слышали взрывы и возможные попадания.