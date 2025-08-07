Столбы дыма после Storm Shadow: в каких точка Крыма раздавались взрывы (видео)

Утром 7 августа в оккупированном Крыму после сигнала воздушной тревоги и звуков взрывов поднялись столбы дыма в нескольких точках. Возможно попадание по военному объекту Российской Федерации. Между тем оккупационные власти устроили "пробку" на заезде на Крымский мост и остановили поезда.

Российские мониторинговые каналы сообщили об угрозе ударов баллистики по полуострову, написали в паблике Exilenova+. Между тем в сети появились кадры с минимум двумя столбами дыма на южном берегу оккупированного Крыма. Возможны прилеты девяти ракет Storm Shadow, свидетельствуют сообщения россиян.

На кадрах, опубликованных россиянами в соцсетях, видим две вероятные точки попадания. Других деталей ударов не видно, поскольку точки попадания расположены за холмами. Между тем слышно, как оператор видео жалуется на обстрелы и взрывы, которые происходят везде, куда он приезжал.

Представители российской власти, глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, или губернатор Севастополя Сергей Развозжаев, не информировали о последствиях ударов по Крыму. Есть данные только о начале и конце сигнала тревоги, который длился около часа (с 8:33 до 9:11).

Мониторинговые паблики Крыма тем временем заявили, что якобы состоялась атака "девяти ракет Storm Shadow": Украина этого не подтверждала. В то же время в каналах "ЧП / Крым" и "ЧП / Севастополь" россиян предупредили о "пробке" 3,5 тыс. машин в Тамани перед въездом на Крымский мост и о задержке 11 поездов, которые направлялись из Краснодарского края на оккупированный полуостров.

Удары по Крыму — информация о ракетах Storm Shadow 7 августа Фото: Скриншот

Удары по Крыму — детали

В украинских пабликах собрали данные о точках в Крыму, в которых слышали взрывы или видели столбы дыма. В частности, удалось отыскать упоминания о Джанкойском и Красногвардейском районах, Судаке, Белогорске, Керчи, Феодосии: о них писал, например, руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко. Если обозначить указанные точки на Google maps, то видим, что было громко на южном берегу оккупированного полуострова и в центральных регионах. OSINTеры канала КиберБорошно сообщили, что есть геолокация кадров со столбами дыма, но пока точно не ясно, по какому военному объекту РФ попали.

Удары по Крыму — точки на полуострове, в которых слышали взрывы и видели дым 7 августа Фото: Google Maps

Отметим, Фокус писал о взрывах в Крыму, которые раздавались утром 7 августа. Как сообщили паблики оккупированного полуострова, россияне ожидали атаки 8-12 ракет Storm Shadow. Также уверяли, что видели пролет средств поражения через Геническ и Джанкой.

Одна из предыдущих атак на военные объекты РФ в Крыму состоялась 5 мая. Выяснилось, что состоялся массированный удар беспилотников: было громко в Симферополе, Гвардейском, Евпатории.

Напоминаем, утром 7 августа стало известно о прилетах в Волгоградской области РФ и о возможных повреждениях железной дороги.