На месте пожар: дроны атаковали железную дорогу в Волгоградской области, являющуюся частью логистики ВС РФ (фото, видео)

Ночью 7 августа дроны атаковали Волгоградскую область России, где под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. На месте поражения поднялся пожар. В местном аэропорту введен план "Ковер".

Related video

Дроны поразили железнодорожную станцию в населенном пункте Суровикино, что является важным узлом в логистике россиян. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Суровикино, Волгоградская область. Наши дроны атакуют железнодорожный узел. Атакуют успешно", — отметил Андрющенко.

В сети также распространили кадры ночной атаки по Волгоградской области России. На них видно, как на месте удара БпЛА поднялся пожар.

Глава Центра изучения оккупации также пояснил, что населенный пункт Суровикино расположен на пересечении важных железнодорожных направлений:

Волгоград — Ростов-на-Дону — основная линия для переброски техники и личного состава в сторону оккупированного Донбасса, Азовского побережья и Крыма.

Железная дорога идет через Лихую и Миллерово — далее разветвляется до Луганска, Мариуполя, Таганрога.

Петр Андрющенко добавил, что такое расположение железнодорожного узла делает его "ключевым хабом для военных эшелонов", следующих из центральной и Поволжской части России в сторону юга и оккупированных территорий.

Российские медиа также сообщали об атаке БпЛА по Волгоградской области. Так, по данным Telegram-канала Mash, в результате обстрела в Красноармейском районе региона возникли проблемы с электроэнергией. Также российское медиа подтвердило атаку по населенному пункту Суровикино.

Официальной информации о поражении железной дороги в Волгоградской области РФ этой ночью на момент публикации не поступало.

Напомним, ночью 6 августа дроны массированно атаковали российский Брянск, в результате чего поднялся пожар в районе местной нефтебазы.

Также 6 августа дроны атаковали железнодорожную станцию Тацинская в Ростовской области России.