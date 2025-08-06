Охотились на цистерны с топливом: в РФ БпЛА атаковали железнодорожную станцию "Тацинская" (видео)

Взрывы раздавались на территории железнодорожной станции, где размещались грузовые цистерны. Это уже вторая атака за последние дни на топливную инфраструктуру в Тацинской.

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В ночь на 6 августа в Ростовской области в РФ беспилотники атаковали железнодорожную станцию "Тацинская", вызвав пожар. Об этом сообщают в местной группе "Подслушано Тацинская".

"Второй беспилотник за двое суток упал в Тацинской — рядом с железнодорожным вокзалом и нефтебазой. Время ЧП — 00:30, 6 августа. После удара вспыхнул огонь, площадь возгорания быстро локализована", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет, а на месте работали пожарные и силовики.

По данным очевидцев, БПЛА шел низко через Гримучий и Михайлов. Это уже вторая атака на топливную инфраструктуру в Тацинской.

Минобороны РФ заявило, что над регионом сбито семь дронов, а всего ночью российская ПВО уничтожила и перехватила 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:

16 — над территорией Ростовской области,

16 — над территорией Брянской области,

12 — над территорией Республики Крым,

4 — над территорией Воронежской области,

3 — над территорией Орловской области.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что военные сбили беспилотники над городом Белая Калитва, станицей Тацинская, Чертковским и Миллеровским районами. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района вспыхнула подстанция, пожар на площади 500 кв. метров ликвидирован. В станице Тацинская вспыхнул навес во дворе частного дома.

По данным российского издания Astra, взрывы произошли на территории железнодорожной станции, где размещались грузовые цистерны.

Атаки на топливную инфраструктуру РФ в последние дни: что известно

Ночью 5 августа дроны атаковали Ростовскую область России. В результате обстрела пострадала железнодорожная станция "Тацинская", которая является частью военной логистики ВС РФ.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который считался одним из крупнейших в России, был вынужден остановить две установки после атаки. Новокуйбышевский НПЗ вообще прекратил работу.

Об ударе по Новокуйбышевскому НПЗ сообщалось ночью на 2 августа. В соцсетях информировали, что на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Была информация о поражении установки ЭЛОУ АВТ-11.

В ночь на 2 августа дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Новокуйбышевск Самарской области РФ. На самом предприятии вспыхнул масштабный пожар.