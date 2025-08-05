Горит станция: дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в Ростовской области РФ (видео)
Ночью 5 августа дроны атаковали Ростовскую область России, где под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. В результате обстрела пострадала железнодорожная станция, являющаяся частью военной логистики ВС РФ.
Пожар поднялся в районе железнодорожной станции Тацинская. Об атаке по вражеской инфраструктуре сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, а также информировали российские паблики.
"Ростовская область. Станция Тацинская. Поражение нашими БпЛА. Продолжаем системно выносить железнодорожную логистику", — отметил Андрющенко.
Российское медиа ASTRA геолоцировало кадры очевидцев, которые распространили в соцсетях, и выяснило, что они действительно были сняты на станции Тацинская в Ростовской области. В частности, на это указывает красная водонапорная башня. За пожаром на кадрах зафиксировали также местный элеватор.
Кроме того, местные паблики сообщили, что прогремели взрывы вблизи хутора Калиновка в Ростовской области. Там в небе заметили не менее 6 беспилотников, активно работала противовоздушная оборона.
В некоторых районах Миллерово этой ночью пропала электроэнергия, информации о пострадавших или повреждениях не поступало. Местная энергетическая компания сообщила, что "произошло технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации, что привело к частичному отключению потребителей".
Другие последствия атаки дронов по Ростовской области устанавливаются. Официального подтверждения поражения железнодорожной станции Тацинская на момент публикации не поступало.
Дроны атакуют железнодорожную инфраструктуру России: что известно
Беспилотники на протяжении последних недель осуществляют атаки по железнодорожной инфраструктуре России, которую враг использует для нужд военной логистики. Так, ночью 4 августа дроны ударили по железнодорожному объекту в Волгоградской области, где под ударом оказался важный узел во Фролово.
Ночью 29 июля БпЛА ударили по железной дороге в Ростовской области, в результате чего пострадала станция Сальск.
23 июля дроны также массированно атаковали Ростовскую область, поразив железную дорогу и еще ряд объектов РФ.