Горит станция: дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в Ростовской области РФ (видео)

Ночью 5 августа дроны атаковали Ростовскую область России, где под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. В результате обстрела пострадала железнодорожная станция, являющаяся частью военной логистики ВС РФ.

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Пожар поднялся в районе железнодорожной станции Тацинская. Об атаке по вражеской инфраструктуре сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, а также информировали российские паблики.

"Ростовская область. Станция Тацинская. Поражение нашими БпЛА. Продолжаем системно выносить железнодорожную логистику", — отметил Андрющенко.

Российское медиа ASTRA геолоцировало кадры очевидцев, которые распространили в соцсетях, и выяснило, что они действительно были сняты на станции Тацинская в Ростовской области. В частности, на это указывает красная водонапорная башня. За пожаром на кадрах зафиксировали также местный элеватор.

Кроме того, местные паблики сообщили, что прогремели взрывы вблизи хутора Калиновка в Ростовской области. Там в небе заметили не менее 6 беспилотников, активно работала противовоздушная оборона.

В некоторых районах Миллерово этой ночью пропала электроэнергия, информации о пострадавших или повреждениях не поступало. Местная энергетическая компания сообщила, что "произошло технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации, что привело к частичному отключению потребителей".

Скриншот | сообщения об атаке БпЛА по Ростовской области РФ

Другие последствия атаки дронов по Ростовской области устанавливаются. Официального подтверждения поражения железнодорожной станции Тацинская на момент публикации не поступало.

Дроны атакуют железнодорожную инфраструктуру России: что известно

Беспилотники на протяжении последних недель осуществляют атаки по железнодорожной инфраструктуре России, которую враг использует для нужд военной логистики. Так, ночью 4 августа дроны ударили по железнодорожному объекту в Волгоградской области, где под ударом оказался важный узел во Фролово.

Ночью 29 июля БпЛА ударили по железной дороге в Ростовской области, в результате чего пострадала станция Сальск.

23 июля дроны также массированно атаковали Ростовскую область, поразив железную дорогу и еще ряд объектов РФ.