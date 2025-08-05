Палає станція: дрони атакували залізничну інфраструктуру у Ростовській області РФ (відео)

Уночі 5 серпня дрони атакували Ростовську область Росії, де під ударом опинилася залізнична інфраструктура. Внаслідок обстрілу постраждала залізнична станція, що є частиною військової логістики ЗС РФ.

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Пожежа здійнялася у районі залізничної станції Тацинська. Про атаку по ворожій інфраструктурі повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі, а також інформували російські пабліки.

"Ростовська область. Станція Тацинська. Ураження нашими БпЛА. Продовжуємо системно виносити залізничну логістику", — зазначив Андрющенко.

Російське медіа ASTRA геолокувало кадри очевидців, які поширили у соцмережах, та з'ясувало, що їх дійсно було відзнято на станції Тацинська у Ростовській області. Зокрема на це вказує червона водонапірна вежа. За пожежею на кадрах зафіксували також місцевий елеватор.

Окрім того, місцеві пабліки повідомили, що прогриміли вибухи поблизу хутора Калинівка у Ростовській області. Там у небі помітили щонайменше 6 безпілотників, активно працювала протиповітряна оборона.

У деяких районах Міллерово цієї ночі зникла електроенергія, інформації про постраждалих чи пошкодження не надходила. Місцева енергетична компанія повідомила, що "сталося технологічне порушення у мережі суміжної мережевої організації, що призвело до часткового відключення споживачів".

Скриншот | повідомлення про атаку БпЛА по Ростовській області РФ

Інші наслідки атаки дронів по Ростовській області встановлюються. Офіційного підтвердження ураження залізничної станції Тацинська на момент публікації не надходило.

Дрони атакують залізничну інфраструктуру Росії: що відомо

Безпілотники упродовж останніх тижнів здійснюють атаки по залізничній інфраструктурі Росії, яку ворог використовує для потреб військової логістики. Так, уночі 4 серпня дрони вдарили по залізничному об'єкті у Волгоградській області, де під ударом опинився важливий вузол у Фролово.

Уночі 29 липня БпЛА вдарили по залізниці у Ростовській області, внаслідок чого постраждала станція Сальськ.

23 липня дрони також масовано атакували Ростовську область, уразивши залізницю та ще низку об'єктів РФ.