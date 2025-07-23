Дрони атакували Ростовську область: під удар потрапили будівля "Ростелекому", ГРЕС та залізниця (відео)

Уночі 23 липня безпілотники масовано атакували Новочеркаськ Ростовської області, внаслідок чого у місті є руйнування та здійнялися пожежі. Під ударом опинилася залізнична інфраструктура, районна електростанція та будівля "Ростелекому".

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Внаслідок атаки БпЛА у Новочеркаську виникли проблеми з електропостачанням. Фокус зібрав інформацію про масований обстріл Ростовської області цієї ночі.

Атака на російський регіон почалася близько 23:30 години: місцеві пабліки повідомили про звуки вибухів, що прогриміли вибухи у Ростові. Росіяни писали про щонайменше 10 вибухів в обласному центрі та звуки вибухів у Новочеркаську.

Близько опівночі російські медіа інформували, що у центрі Новочеркаська здійнялася пожежа внаслідок нібито падіння уламків БпЛА. Вибухи, за словами росіян, прогриміли також у районі Новочеркаської ГРЕС.

Внаслідок атаки БпЛА у Новочеркаську також виникли перебої з електропостачанням: світло зокрема зникло у будівлі собору у місті.

Близько 00:20 години росіяни також повідомили, що у Новочеркаську один із нібито збитих БпЛА впав та вибухнув неподалік від будівлі залізничного вокзалу, на місці атаки здійнялася пожежа.

Також невдовзі стало відомо, що у Новочеркаську під ударом опинилася будівля "Ростелекому" — російської телекомунікаційної компанії. Підприємство надає послуги місцевого і далекого телефонного зв'язку та широкосмугового доступу до інтернету.

У мережі поширили кадри ударів по Новочеркаську.

За інформацією проукраїнського каналу Exilenova+, у Новочеркаську БпЛА влучив точно по об'єкту будівлі залізничного вокзалу. Залізничний рух у Ростовській області було паралізовано внаслідок масованої атаки.

Інформацію про атаку по ГРЕС та залізничній інфраструктурі також підтвердив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Варто зазначити, що Новочеркаська ГРЕС — це теплова електростанція, що є основним джерелом генерації електроенергії Ростовської області РФ.

Нагадаємо, увечері 21 липня російське місто Міллерово, де розташований військовий аеродром, звідки РФ запускає "Шахеди" по Україні, масовано атакували БпЛА.

Також уночі 21 липня дрони масовано атакували Ростовську область, внаслідок чого здійнялася пожежа на залізничному об'єкті.