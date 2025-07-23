Дроны атаковали Ростовскую область: под удар попали здание "Ростелекома", ГРЭС и железная дорога (видео)

Ночью 23 июля беспилотники массированно атаковали Новочеркасск Ростовской области, в результате чего в городе есть разрушения и поднялись пожары. Под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура, районная электростанция и здание "Ростелекома".

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В результате атаки БпЛА в Новочеркасске возникли проблемы с электроснабжением. Фокус собрал информацию о массированном обстреле Ростовской области этой ночью.

Атака на российский регион началась около 23:30 часов: местные паблики сообщили о звуках взрывов, прогремевших взрывах в Ростове. Россияне писали о по меньшей мере 10 взрывах в областном центре и звуках взрывов в Новочеркасске.

Около полуночи российские медиа информировали, что в центре Новочеркасска поднялся пожар в результате якобы падения обломков БПЛА. Взрывы, по словам россиян, прогремели также в районе Новочеркасской ГРЭС.

В результате атаки БпЛА в Новочеркасске также возникли перебои с электроснабжением: свет в частности исчез в здании собора в городе.

Около 00:20 часов россияне также сообщили, что в Новочеркасске один из якобы сбитых БпЛА упал и взорвался неподалеку от здания железнодорожного вокзала, на месте атаки поднялся пожар.

Также вскоре стало известно, что в Новочеркасске под ударом оказалось здание "Ростелекома" — российской телекоммуникационной компании. Предприятие предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи и широкополосного доступа к интернету.

В сети распространили кадры ударов по Новочеркасску.

По информации проукраинского канала Exilenova+, в Новочеркасске БпЛА попал точно по объекту здания железнодорожного вокзала. Железнодорожное движение в Ростовской области было парализовано в результате массированной атаки.

Информацию об атаке по ГРЭС и железнодорожной инфраструктуре также подтвердил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Стоит отметить, что Новочеркасская ГРЭС — это тепловая электростанция, являющаяся основным источником генерации электроэнергии Ростовской области РФ.

Напомним, вечером 21 июля российский город Миллерово, где расположен военный аэродром, откуда РФ запускает "Шахеды" по Украине, массированно атаковали БпЛА.

Также ночью 21 июля дроны массированно атаковали Ростовскую область, в результате чего поднялся пожар на железнодорожном объекте.