Продовжують знищувати стратегічні об'єкти: БпЛА атакували залізницю у Волгоградській області РФ (відео)

Уночі 4 серпня дрони атакували Волгоградську область Росії, де під ударом зокрема опинилося місто Фролово. Там розташований важливий залізничний вузол.

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У Фролово місцеві чули не менше п'яти вибухів, а також відомо про влучання дронів на землі. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Волгоградська область. Фролово. Пролунало не менш п'яти вибухів в районі станції залізничної станції Аребково. Є влучання на землі, атака триває", — зазначив Андрющенко.

У мережі поширили кадри атаки по Фролово.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ також повідомляв про атаку по залізниці у Волгоградській області РФ.

"Сили Оборони продовжують знищувати стратегічну інфраструктуру росіян. Цього разу було атаковано важливий залізничний вузол у Фролово, Волгоградській області. Це вже 11 чи 12 удар по їхніх залізничних розв’язках", — розповіли аналітики.

Медіа Astra інформувало, що у місті Фролово палає залізнична станція "Арчеда" внаслідок атаки БпЛА. Про це розповіли місцеві мешканці, однак офіційно інформації про пожежу на залізничній станції на момент публікації не надходило.

Також у Михайлівці Волгоградської області росіяни фіксували рух дронів типу "Лютий" на малій висоті. Про це згадав Петро Андрющенко.

Атака дронів 4 серпня: які об'єкти ще атакували БпЛА

Окрім того, уночі 4 серпня дрони також атакували російський Воронеж. У мережі показали кадри атаки по регіону, однак про наслідки інформації на ммомент публікації не надходило.

Ймовірно, цієї ночі також атакований був тимчасово окупований Крим. Петро Андрющенко повідомляв, що з різних частин півострова місцеві повідомляють про вибухи та фіксацію роботи ППО. Місцеві пабліки інформували, що через атаку БпЛА у Севастополі влада призупинила рух морського транспорту.

Нагадаємо, уночі 31 липня дрони вдарили по залізниці у Волгоградській області та заводу у Пензі.

Також уночі 29 липня БпЛА масовано атакували залізницю у Ростовській області Росії, внаслідок чого було ускладнено рух потягів.