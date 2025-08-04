Продолжают уничтожать стратегические объекты: БпЛА атаковали железную дорогу в Волгоградской области РФ (видео)

Ночью 4 августа дроны атаковали Волгоградскую область России, где под ударом в частности оказался город Фролово. Там расположен важный железнодорожный узел.

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Во Фролово местные слышали не менее пяти взрывов, а также известно о попадании дронов на земле. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Волгоградская область. Фролово. Прозвучало не менее пяти взрывов в районе станции железнодорожной станции Аребково. Есть попадания на земле, атака продолжается", — отметил Андрющенко.

В сети распространили кадры атаки по Фролово.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ также сообщал об атаке по железной дороге в Волгоградской области РФ.

"Силы Обороны продолжают уничтожать стратегическую инфраструктуру россиян. На этот раз был атакован важный железнодорожный узел во Фролово, Волгоградской области. Это уже 11 или 12 удар по их железнодорожным развязкам", — рассказали аналитики.

Медиа Astra информировало, что в городе Фролово пылает железнодорожная станция "Арчеда" в результате атаки БпЛА. Об этом рассказали местные жители, однако официально информации о пожаре на железнодорожной станции на момент публикации не поступало.

Также в Михайловке Волгоградской области россияне фиксировали движение дронов типа "Лютый" на малой высоте. Об этом упомянул Петр Андрющенко.

Атака дронов 4 августа: какие объекты еще атаковали БпЛА

Кроме того, ночью 4 августа дроны также атаковали российский Воронеж. В сети показали кадры атаки по региону, однако о последствиях информации на момент публикации не поступало.

Вероятно, этой ночью также атакован был временно оккупированный Крым. Петр Андрющенко сообщал, что из разных частей полуострова местные сообщают о взрывах и фиксации работы ПВО. Местные паблики информировали, что из-за атаки БпЛА в Севастополе власти приостановили движение морского транспорта.

Напомним, ночью 31 июля дроны ударили по железной дороге в Волгоградской области и заводу в Пензе.

Также ночью 29 июля БпЛА массированно атаковали железную дорогу в Ростовской области России, в результате чего было затруднено движение поездов.