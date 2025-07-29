Пылает железная дорога и грузовой поезд: в России из-за массированной атаки БпЛА затруднено движение поездов (видео)

Ночью 29 июля дроны атаковали Ростовскую область России, где под ударом оказались объекты железнодорожной инфраструктуры. В результате атаки поднялись сильные пожары, власти сообщают в частности о поражении железнодорожной станции Сальск.

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В результате ночной атаки дронов россияне ограничили движение поездов через станцию Сальск. Об этом сообщило российское медиа "Известия".

"Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БпЛА, также произошло возгорание грузового поезда, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Сальск — важный железнодорожный узел в Ростовской области РФ. Железнодорожными путями через населенный пункт ВС РФ перебрасывают оружие и личный состав на фронт.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар также рассказывал, что пострадал во время атаки населенный пункт Каменск-Шахтинский. Там, по его словам, из-за якобы падения обломков дрона загорелась трава.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ также раскрыл детали ночной атаки по Ростовской области. В медиа сообщили, что под ударом, кроме Сальска, оказался также населенный пункт Орловский, где, предварительно, была атакована тяговая подстанция "Двойная".

"Продолжаются удары по уязвимым логистическим путям врага", — отметили аналитики.

Также в сети распространили кадры ночной атаки по Ростовской области.

Стоит отметить, что атака по Ростовской области началась около 02:00 часов. Российское медиа Mash сообщило о взрывах и вспышках в небе над Сальском и Волгодонском, по меньшей мере о 7 ударных БпЛА в то время атаковали Сальск, отметили в СМИ.

Вечером 28 июля дроны также массированно атаковали временно оккупированный Донецк. В результате атаки город был частично обесточен, в сети сообщили об ударах по железнодорожной инфраструктуре.

Руководитель ЦПД СНБО и лейтенант Андрей Коваленко прокомментировал атаки по железной дороге в России. По его словам, эти удары будут влиять на темы поставки российских резервов на восточном направлении.

"Логистика россиян методично страдает от Волгограда раньше и до временно оккупированного Донецка сегодня. Все это повлияет на темп российских резервов на Востоке", — отметил Коваленко.

Последствия атаки дронов по России ночью 29 июля уточняются.

Напомним, 28 июля в российском городе Астрахань без единого взрыва рухнула жилая многоэтажка, сообщили росСМИ.

Также 27 июля в результате атаки дронов была повреждена железная дорога в Волгоградской области РФ.