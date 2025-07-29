В оккупированном Донецке блэкаут: регион под массированной атакой БпЛА (видео)

Вечером 28 июля временно оккупированный Донецк и район оказались под массированной атакой дронов: прозвучала серия взрывов, в небе гудят беспилотники. В результате обстрела исчез свет.

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Предварительно, под ударом в Донецке и районе этой ночью оказались объекты железнодорожной инфраструктуры и местные подстанции. Об атаке сообщили мониторинговые каналы и российские паблики.

Атака по временно оккупированной части Донецкой области началась около 23:00 часов. Местные каналы информировали о работе сил противовоздушной обороны в самом Донецке и Макеевке.

Около 23:20 часов российские паблики сообщили, что Донецк и Макеевка оказались частично без электроэнергии в результате атаки БпЛА. В сети также показали кадры массированного обстрела.

Аналитики проукраинского Telegram-канала Exilenova+ также сообщили о массированной атаке по Донецку. По их информации, в небе над регионом кружили десятки ударных БпЛА. Предварительно, под ударом оказался железнодорожный узел.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко информировал, что в Донецке вспышки в частности было видно в стороне Куйбышевского района.

Россияне также сообщают, что в результате атаки БПЛА в Донецке якобы был атакован многоквартирный жилой дом в Киевском районе города. Медиа ASTRA отметило, что местные также информировали об ударе по гостинице "Донбасс Палас".

Последствия массированной атаки дронов по Донецку устанавливаются, на момент публикации обстрел продолжается. Официальной информации о поражении железнодорожных объектов и подстанций в регионе пока не поступало.

Напомним, 27 июля дроны массированно атаковали Волгоград, в результате чего пострадала железная дорога, которую РФ использует для военной логистики.

Также 23 июля дроны атаковали Ростовскую область РФ, где в частности пострадало здание "Ростелекома".