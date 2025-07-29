В окупованому Донецьку блекаут: регіон під масованою атакою БпЛА (відео)

Увечері 28 липня тимчасово окупований Донецьк та район опинилися під масованою атакою дронів: пролунала серія вибухів, у небі гудуть безпілотники. Внаслідок обстрілу зникло світло.

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Попередньо, під ударом у Донецьку та районі цієї ночі опинилися об'єкти залізничної інфраструктури та місцеві підстанції. Про атаку повідомили моніторингові канали та російські пабліки.

Атака по тимчасово окупованій частині Донецької області почалася близько 23:00 години. Місцеві канали інформували про роботу сил протиповітряної оборони у самому Донецьку та Макіївці.

Близько 23:20 години російські пабліки повідомили, що Донецьк та Макіївка опинилися частково без електроенергії внаслідок атаки БпЛА. У мережі також показали кадри масованого обстрілу.

Аналітики проукраїнського Telegram-каналу Exilenova+ також повідомили про масовану атаку по Донецьку. За їхньою інформацією, у небі над регіоном кружляли десятки ударних БпЛА. Попередньо, під ударом опинився залізничний вузол.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко інформував, що у Донецьку спалахи зокрема було видно у стороні Куйбишевського району.

Росіяни також повідомляють, що внаслідок атаки БпЛА у Донецьку нібито було атаковано багатоквартирний житловий будинок у Київському районі міста. Медіа ASTRA зазначило, що місцеві також інформували про удар по готелю "Донбасс Палас".

Наслідки масованої атаки дронів по Донецьку встановлюються, на момент публікації обстріл продовжується. Офіційної інформації про ураження залізничних об'єктів та підстанцій у регіоні наразі не надходило.

Нагадаємо, 27 липня дрони масовано атакували Волгоград, внаслідок чого постраждала залізниця, яку РФ використовує для військової логістики.

Також 23 липня дрони атакували Ростовську область РФ, де зокрема постраждала будівля "Ростелекому".