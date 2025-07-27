Пошкоджена залізниця, яку РФ використовує для військової логістики: дрони атакували Волгоград (відео)

Уночі 27 липня дрони атакували Волгоградську область Росії, внаслідок чого здійнялася пожежа на підстанції залізниці. Її росіяни використовують для військової логістики.

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Загалом під ударом БпЛА цієї ночі опинилися населені пункти Октябрський, Жуково та Волгоград в області. Про атаку по залізничному об'єкті РФ повідомили OSINT-канали.

"Ураження прийшлось на підстанцію в районі селища Октябрьський, Волгоградська область", — повідомили OSINT-аналітики.

Також у мережі показали кадри наслідків атаки БпЛА. На відеороликах видно, як на місці здійнялася сильна пожежа.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку безпілотників по регіону. За його словами, підрозділи сил протиповітряної оборони Міністерства оборони РФ нібито збили дрони, а пожежа здійнялася через "падіння уламків" збитого БпЛА.

"Внаслідок падіння уламків дронів порушено електроживлення у контактній мережі залізниці в Октябрському районі", — зазначив посадовець.

Також російські медіа повідомили, що внаслідок удару по залізничному об'єкті очікується збиття графіка руху потягів щонайменше на 1 годину.

"На цей час більш ніж на 1 годину затримано поїзд №509 Казань-Новоросійськ", — зазначили росіяни.

Про постраждалих внаслідок атаки по Волгоградській області на момент публікації інформації не надходило.

OSINT-аналітики стверджують, що у Волгоградській області росіяни використовують важливі залізничні шляхи для військової логістики. За допомогою залізниці ЗС РФ перекидають особовий склад та військову техніку на фронт.

Наслідки атаки БпЛА по російському регіону встановлюються. На момент публікації в аеропорту Волгограда введені тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден.

Нагадаємо, 26 липня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ЗСУ вдалося ліквідувати командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва.

25 липня російські ЗМІ повідомили, що у Саратові пролунав потужний вибух у багатоповерхівці, внаслідок чого є жертви.