Палає залізниця і вантажний поїзд: у Росії через масовану атаку БпЛА ускладнено рух потягів (відео)

Уночі 29 липня дрони атакували Ростовську область Росії, де під ударом опинилися об'єкти залізничної інфраструктури. Внаслідок атаки здійнялися сильні пожежі, влада повідомляє зокрема про ураження залізничної станції Сальськ.

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Внаслідок нічної атаки дронів росіяни обмежили рух потягів через станцію Сальськ. Про це повідомило російське медіа "Известия".

"Рух поїздів через станцію Сальськ у Ростовській області припинено через падіння уламків БпЛА, також сталося загоряння вантажного поїзда, потерпілих немає", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Сальськ — важливий залізничний вузол у Ростовській області РФ. Залізничними шляхами крізь населений пункт ЗС РФ перекидають зброю та особовий склад на фронт.

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар також розповідав, що постраждав під час атаки населений пункт Кам'янськ-Шахтинський. Там, за його словами, через нібито падіння уламків дрона загорілася трава.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ також розкрив деталі нічної атаки по Ростовській області. У медіа повідомили, що під ударом, окрім Сальська, опинився також населений пункт Орловський, де, попередньо, було атаковано тягову підстанцію "Подвійна".

"Продовжуються удари по вразливих логістичних шляхах ворога", — зазначили аналітики.

Також у мережі поширили кадри нічної атаки по Ростовській області.

Варто зазначити, що атака по Ростовській області почалася близько 02:00 години. Російське медіа Mash повідомило про вибухи та спалахи у небі над Сальськом та Волгодонськом, щонайменше про 7 ударних БпЛА у той час атакували Сальськ, зазначили у ЗМІ.

Увечері 28 липня дрони також масовано атакували тимчасово окупований Донецьк. Внаслідок атаки місто було частково знеструмлене, у мережі повідомили про удари по залізничній інфраструктурі.

Керівник ЦПД РНБО і лейтенант Андрій Коваленко прокоментував атаки по залізниці у Росії. За його словами, ці удари впливатимуть на теми постачання російських резервів на східному напрямку.

"Логістика росіян методично страждає від Волгограда раніше і до тимчасово окупованого Донецька сьогодні. Все це вплине на темп російських резервів на Сході", — зазначив Коваленко.

Наслідки атаки дронів по Росії уночі 29 липня уточнюються.

Нагадаємо, 28 липня в російському місті Астрахань без жодного вибуху завалилася житлова багатоповерхівка, повідомили росЗМІ.

Також 27 липня внаслідок атаки дронів була пошкоджена залізниця у Волгоградській області РФ.