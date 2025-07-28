В Астрахані без жодних вибухів завалилася багатоповерхівка: будинок мали знести ще 1 квітня (відео)

Будівлю гуртожитку визнали аварійною ще 2019 року. Стіни були всі в тріщинах, а підвал постійно затоплювало.

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В Астрахані, Росія, раптово обвалився під'їзд багатоквартирного будинку. Не виключено, що під завалами є місцеві жителі. Примітно, що будинок уже шість років, як мали знести, а мешканців — розселити, пише росЗМІ URA.RU.

Зараз на місці події працюють рятувальники МНС. Розбір завалів триває, проводять евакуацію жителів і пошуки можливих постраждалих, повідомили в МНС Росії.

На місце прибув губернатор регіону Ігор Бабушкін. За його словами, було організовано оперативний штаб.

Губернатор Астраханської області мав розселити будинок ще 6 років тому Фото: Соцсети

"Зараз працюють рятувальники. Особовий склад — 96 осіб, 28 одиниць техніки. Організовано оперативний штаб, до складу якого увійшли всі оперативні служби, представники Міністерства охорони здоров'я, залучають додаткові сили та засоби", — повідомив Бабушкін.

Цегляний будинок 1962 року побудови обвалився опівдні. Попередньо, вибуху газу не було, також не було і повітряної тривоги.

Будинок обвалився через затоплений підвал

Унаслідок обвалення постраждали квартири з першого по п'ятий поверх. Відомо, що будівлю визнали аварійною ще 2019 року. Її мали знести 1 квітня 2025-го. Рік тому підвал будівлі затопило стічними водами, фундамент осів, а стінами пішли тріщини.

За місяць до обвалення мешканці вкотре вимагали розселення. "Підвал будинку повністю затоплений, стіни в тріщинах, фундамент осів. Смердить, квартири в цвілі... Ми вимагаємо розселення", — говорила одна з мешканок.

Нагадаємо, це друга велика НП, пов'язана з ЖКГ у Росії. Минулої п'ятниці в Саратові обвалився під'їзд 10-поверхового житлового будинку. Причиною влада назвала вибух побутового газу. Незважаючи на те що епіцентр був на одному з останніх поверхів, завалився весь під'їзд багатоповерхівки.

Раніше Фокус писав, що в Києві через вибух акумулятора повністю згоріла квартира.