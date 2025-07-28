В Астрахани без всяких взрывов рухнула многоэтажка: дом должны были снести еще 1 апреля (видео)

Здание общежития признали аварийным еще в 2019 году. Стены были все в трещинах, а подвал постоянно затапливало.

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В Астрахани, Россия, внезапно обрушился подъезд многоквартирного дома. Не исключено, что под завалами есть местные жители. Примечательно, что дом уже шесть лет, как должны были снести, а жильцов – расселить, пишет росСМИ URA.RU.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели МЧС. Разбор завалов продолжается, проводится эвакуация жителей и поиски возможных пострадавших, сообщили в МЧС России.

На место прибыл губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, был организован оперативный штаб.

Губернатор Астраханской области должен был расселить дом еще 6 лет назад Фото: Соцсети

"Сейчас работают спасатели. Личный состав — 96 человек, 28 единиц техники. Организован оперативный штаб, в состав которого вошли все оперативные службы, представители Министерства здравоохранения, привлекаются дополнительные силы и средства", — сообщил Бабушкин.

Кирпичный дом 1962 года постройки обрушился в полдень. Предварительно, взрыва газа не было, также не было и воздушной тревоги.

Дом обрушился из-за затопленного подвала

В результате обрушения пострадали квартиры с первого по пятый этаж. Известно, что строение было признано аварийным еще в 2019 году. Его должны были снести 1 апреля 2025-го. Год назад подвал здания затопило сточными водами, фундамент осел, а по стенам пошли трещины.

За месяц до обрушения жители в очередной раз требовали расселения. "Подвал дома полностью затоплен, стены в трещинах, фундамент осел. Воняет, квартиры в плесени... Мы требуем расселения", – говорила одна из жительниц.

Напомним, это второе крупное ЧП, связанное с ЖКХ в России. В минувшую пятницу в Саратове обрушился подъезд 10-этажного жилого дома. Причиной власти назвали взрыв бытового газа. Несмотря на то что эпицентр находился на одном из последних этажей, рухнул весь подъезд многоэтажки.

Ранее Фокус писал, что в Киеве из-за взрыва аккумулятора полностью сгорела квартира.