Полювали на цистерни з паливом: в РФ БпЛА атакували залізничну станцію "Тацинська" (відео)

Вибухи лунали на території залізничної станції, де розміщувалися вантажні цистерни. Це вже друга атака за останні дні на паливну інфраструктуру у Тацинській.

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У ніч проти 6 серпня в Ростовській області в РФ безпілотники атакували залізничну станцію "Тацинська", спричинивши пожежу. Про це повідомляють у місцевій групі "Подслушано Тацинская".

"Другий безпілотник за дві доби впав у Тацинській — поряд із залізничним вокзалом та нафтобазою. Час НП — 00:30, 6 серпня. Після удару спалахнув вогонь, площа загоряння швидко локалізована", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих внаслідок атаки немає, а на місці працювали пожежні та силовики.

За даними очевидців, БпЛА йшов низько через Гримучий та Михайлов. Це вже друга атака на паливну інфраструктуру у Тацинській.

Міноборони РФ заявило, що над регіоном збито сім дронів, а загалом вночі російська ППО знищила і перехопила 51 український безпілотний літальний апарат літакового типу:

16 — над територією Ростовської області,

16 — над територією Брянської області,

12 — над територією Республіки Крим,

4 — над територією Воронезької області,

3 — над територією Орловської області.

Т.в.о губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що військові збили безпілотники над містом Біла Калитва, станицею Тацинська, Чортківським та Міллеровським районами. У хуторі Верхньоталівка Міллеровського району спалахнула підстанція, пожежа на площі 500 кв. метрів ліквідовано. У станиці Тацинська спалахнув навіс у дворі приватного будинку.

За даними російського видання Astra, вибухи сталися на території залізничної станції, де розміщувалися вантажні цистерни.

Атаки на паливну інфраструктуру РФ останніми днями: що відомо

Уночі 5 серпня дрони атакували Ростовську область Росії. Внаслідок обстрілу постраждала залізнична станція "Тацинська", що є частиною військової логістики ЗС РФ.

Рязанський нафтопереробний завод, який вважався одним з найбільших у Росії, був змушений зупинити дві установки після атаки. Новокуйбишевський НПЗ взагалі припинив роботу.

Про удар по Новокуйбишевському НПЗ повідомлялось вночі на 2 серпня. У соцмережах інформували, що на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Була інформація про ураження установки ЕЛОУ АВТ-11.

У ніч на 2 серпня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ Самарської області РФ. На самому підприємстві спалахнула масштабна пожежа.