Дрони розтрощили НПЗ в Новокуйбишевську: вибухало у Криму та 5 інших областях РФ (відео)

У ніч на 2 серпня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ Самарської області РФ.

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На самому підприємстві спалахнула масштабна пожежа, повідомив телеграм-канал "Exilenova+".

"Самара. Новокуйбишевськ. Уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод", — йдеться у повідомленні.

Згодом у мережі також з'явились відео моменту ураження установки ЕЛОУ АВТ-11 на нафтопереробному заводі у Новокуйбишевську.

Російське видання Baza повідомило, що місцеві мешканці чули щонайменше 10 вибухів, а телеграм-канал Mash нарахував одразу 15 "хлопків" у Новокуйбишевську.

"Особливо голосно було над Дзержинським районом. Дехто чув звуки, схожі на автоматні черги", — йдеться у повідомленні роспабліків.

Момент вибуху на НПЗ у Новокуйбишевську Фото: Телеграм

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев наразі не коментував удару по Новокуйбишевському НПЗ.

Дрони атакували ще п'ять областей РФ та Крим

За інформацією, поширеною у російських телеграм-каналах, ударні безпілотники також атакували ще мінімум п'ять регіонів:

в Рязані вибухи було чутно поряд з торговим центром "Вікторія Плаза". Пожежа охопила одну з будівель;

у Липецькій та Воронезькій областях мешканці помітили дрони, які пролітали безпосередньо над дахами будинків;

під удар також потрапила Ростовська область — близько опівночі у Таганрозі пролунали два вибухи;

зазначається, що у Пензенській області аналогічна ситуація.

"В аеропорту Самари введено план "Ковер", — наголосило видання Baza.

Зазначимо, що близько другої ночі телеграм-канал "Крымский ветер" повідомляв про серію вибух у Феодосії та поблизу Керчі.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформації щодо ударів по російських регіонах та атаки на НПЗ у Новокуйбишевську.

Нагадаємо, 22 липня українські БпЛА підпалили Новокуйбишівський НПЗ в РФ.

31 липня дрони вдарили по заводу в Пензі та залізниці у Волгоградській області.