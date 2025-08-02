Дрони розтрощили НПЗ в Новокуйбишевську: вибухало у Криму та 5 інших областях РФ (відео)
У ніч на 2 серпня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ Самарської області РФ.
На самому підприємстві спалахнула масштабна пожежа, повідомив телеграм-канал "Exilenova+".
"Самара. Новокуйбишевськ. Уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод", — йдеться у повідомленні.
Згодом у мережі також з'явились відео моменту ураження установки ЕЛОУ АВТ-11 на нафтопереробному заводі у Новокуйбишевську.
Російське видання Baza повідомило, що місцеві мешканці чули щонайменше 10 вибухів, а телеграм-канал Mash нарахував одразу 15 "хлопків" у Новокуйбишевську.
"Особливо голосно було над Дзержинським районом. Дехто чув звуки, схожі на автоматні черги", — йдеться у повідомленні роспабліків.
Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев наразі не коментував удару по Новокуйбишевському НПЗ.
Дрони атакували ще п'ять областей РФ та Крим
За інформацією, поширеною у російських телеграм-каналах, ударні безпілотники також атакували ще мінімум п'ять регіонів:
- в Рязані вибухи було чутно поряд з торговим центром "Вікторія Плаза". Пожежа охопила одну з будівель;
- у Липецькій та Воронезькій областях мешканці помітили дрони, які пролітали безпосередньо над дахами будинків;
- під удар також потрапила Ростовська область — близько опівночі у Таганрозі пролунали два вибухи;
- зазначається, що у Пензенській області аналогічна ситуація.
"В аеропорту Самари введено план "Ковер", — наголосило видання Baza.
Зазначимо, що близько другої ночі телеграм-канал "Крымский ветер" повідомляв про серію вибух у Феодосії та поблизу Керчі.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформації щодо ударів по російських регіонах та атаки на НПЗ у Новокуйбишевську.
Нагадаємо, 22 липня українські БпЛА підпалили Новокуйбишівський НПЗ в РФ.
31 липня дрони вдарили по заводу в Пензі та залізниці у Волгоградській області.