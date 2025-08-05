Дрони ЗСУ вивели з ладу великі НПЗ "Роснефть": один з них втратив 50% потужностей, — ЗМІ

Рязанський нафтопереробний завод, який вважався одним з найбільших у Росії, був змушений зупинити дві установки після атаки. Новокуйбишевський НПЗ, за даними джерел Reuters, взагалі припинив роботу.

Related video

Рязанський НПЗ, що належить нафтовій компанії "Роснефть", зупинив приблизно половину переробних потужностей. Про це у виданні Reuters 4 серпня повідомили з посиланням на три джерела в галузі.

Причиною стала атака українських БПЛА, що відбулася минулого тижня. З 2 серпня, за даними ЗМІ, були зупинені дві установки первинного перероблювання нафти — УППН-3 потужністю 8600 тонн на добу і УППН-4 потужністю 11 400 тонн на добу.

Зазначається, що нині на заводі працює лише одна установка — УППН-6 потужністю 23 200 тонн на добу. Це складає приблизно 48% від загальної потужності. За минулий рік Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн тонн нафти, зокрема виробивши 2,3 млн тонн автомобільних бензинів, 3,4 млн тонн дизелю, 4,2 млн тонн мазуту та 1,0 млн тонн авіаційного керосину.

Окрім того, з 2 серпня стоїть робота на Новокуйбишевському НПЗ, який також належить "Роснефть". Завод зупинив первинне перероблення нафти після атаки українських дронів, як повідомили виданню два джерела.

Великий нафтопереробний завод вперше атакували з березня 2025 року, його потужність складає 8,3 млн тонн нафти на рік (або близько 160 000 барелів на добу). Співрозмовники розповіли, що було пошкоджено головну установку первинного перероблення нафти УППН-11. Загалом цей НПЗ має таких дві — УППН-11 потужністю 18 900 тонн на добу та УППН-9 потужністю 4 700 тонн на добу.

До удару на Новокуйбишевському НПЗ планували капітальний ремонт з серпня по вересень. Повідомляється, що він переробляв приблизно 18 000 тонн сирої нафти на добу. За минулий рік завод переробив 5,74 млн тонн нафти, виробивши 1,10 млн тонн бензинів, 1,64 млн тонн дизелю та 1,27 млн тонн мазуту.

У компанії "Роснефть" не відповіли на запити на коментар щодо обох НПЗ.

За даними NS Energy Business, Рязанський НПЗ — це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії. У рейтингу найбільших НПЗ РФ від Національної асоціації нафтогазового сервісу 2023 року посів третє місце.

Нагадаємо, вночі на 24 лютого також українські дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод. Через пошкодження однієї з найважливіших переробних установок на НПЗ змушені були зупинити роботу.

Про удар по Новокуйбишевському НПЗ повідомлялось вночі на 2 серпня. У соцмережах передавали, що на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Була інформація про ураження установки ЕЛОУ АВТ-11.