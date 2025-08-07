На місці пожежа: дрони атакували залізницю у Волгоградській області, що є частиною логістики ЗС РФ (фото, відео)

Уночі 7 серпня дрони атакували Волгоградську область Росії, де під ударом опинилася залізнична інфраструктура. На місці ураження здійнялася пожежа. У місцевому аеропорту введено план "Килим".

Дрони уразили залізничну станцію у населеному пункті Суровикіно, що є важливим вузлом у логістиці росіян. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Суровікино, Волгоградська область. Наші дрони атакують залізничний вузол. Атакують успішно", — зазначив Андрющенко.

У мережі також поширили кадри нічної атаки по Волгоградській області Росії. На них видно, як на місці удару БпЛА здійнялася пожежа.

Голова Центру вивчення окупації також пояснив, що населений пункт Суровикіно розташований на перетині важливих залізничних напрямків:

Волгоград — Ростов-на-Дону — основна лінія для перекидання техніки й особового складу в бік окупованого Донбасу, Азовського узбережжя та Криму.

Залізниця йде через Лиху та Міллерово — далі розгалужується до Луганська, Маріуполя, Таганрога.

Петро Андрющенко додав, що таке розташування залізничного вузла робить його "ключовим хабом для воєнних ешелонів", що прямують із центральної та Поволзької частини Росії у бік півдня та окупованих територій.

Російські медіа також повідомляли про атаку БпЛА по Волгоградській області. Так, за даними Telegram-каналу Mash, внаслідок обстрілу у Красноармійському районі регіону виникли проблеми з електроенергією. Також російське медіа підтвердило атаку по населеному пункту Суровикіно.

Офіційної інформації про ураження залізниці у Волгоградській області РФ цієї ночі на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, уночі 6 серпня дрони масовано атакували російський Брянськ, внаслідок чого здійнялася пожежа у районі місцевої нафтобази.

Також 6 серпня дрони атакували залізничну станцію Тацинська у Ростовській області Росії.