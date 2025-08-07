Стовпи диму після Storm Shadow: у яких точка Криму лунали вибухи (відео)

Зранку 7 серпня в окупованому Криму після сигналу повітряної тривоги та звуків вибухів здійнялись стовпи диму у кількох точках. Можливе влучання по військовому об'єкту Російської Федерації. Тим часом окупаційна влада влаштувала "корок" на заїзді на Кримський міст та спинила поїзди.

Російські моніторингові канали повідомили про загрозу ударів балістики по півострову, написали у пабліку Exilenova+. Тим часом у мережі з'явились кадри з мінімум двома стовпами диму на південному березі окупованого Криму. Можливі прильоти дев'яти ракет Storm Shadow, свідчать дописи росіян.

На кадрах, опублікованих росіянами у соцмережах, бачимо дві ймовірні точки влучання. Інших деталей ударів не видно, оскільки точки влучання розташовані за пагорбами. Тим часом чути, як оператор відео скаржиться на обстріли та вибухи, які відбуваються будь-де, куди він приїжджав.

Представники російської влади, очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, чи губернатор Севастополя Сергій Развозжаєв, не інформували про наслідки ударів по Криму. Є дані лише про початок та кінець сигналу, який тривав близько години (з 8:33 до 9:11).

Моніторингові пабліки Криму тим часом заявили, що начебто відбулась атака "дев'яти ракет Storm Shadow": Україна цього не підтверджувала. Водночас у каналах "ЧП / Крим" та "ЧП / Севастополь" росіян попередили про "корок" 3,5 тис. машин у Тамані перед в'їздом на Кримський міст та про затримку 11 потягів, які прямували з Краснодарського краю на окупований півострів.

Удари по Криму - інформація про ракети Storm Shadow 7 серпня Фото: Скриншот

Удари по Криму — деталі

В українських пабліках зібрали дані про точки в Криму, в яких чули вибухи або бачили стовпи диму. Зокрема, вдалось відшукати згадки про Джанкойський та Красногвардійський райони, Судак, Білогірськ, Керч, Феодосію: про них писав, наприклад, керівника Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко. Якщо позначити вказані точки на Google maps, то бачимо, що було гучно на південному березі окупованого півострова та у центральних регіонах. OSINTери каналу КіберБорошно повідомили, що є геолокація кадрів зі стовпами диму, але поки точно не ясно, по якому військовому об'єкту РФ влучили.

Удари по Криму - точки на півострові, в яких чули вибухи та бачили дим 7 серпня Фото: Google Maps

Зазначимо, Фокус писав про вибухи в Криму, які лунали зранку 7 серпня. Як повідомили пабліки окупованого півострова, росіяни очікували атаки 8-12 ракет Storm Shadow. Також запевняли, що бачили проліт засобів ураження через Генічеськ та Джанкой.

Одна з попередніх атак на військові об'єкти РФ в Криму відбулась 5 травня. З'ясувалось, що відбувся масований удар безпілотників: було гучно у Сімферополі, Гвардійському, Євпаторії.

Нагадуємо, зранку 7 серпня стало відомо про прильоти у Волгоградській області РФ та про можливі пошкодження залізниці.