Балістика і Storm Shadow: окупанти скаржаться на масований обстріл Криму

Російські пабліки стверджують, що в напрямку кількох міст було випущено балістичні та крилаті ракети. Інформацію про роботу ворожої ППО в Криму підтверджують українські моніторингові канали.

Окупований Крим зазнав масованого ракетного удару. Місцеві пабліки пишуть про підліт до Севастополя від 8 до 12 ракет.

Небезпеку ракетного удару оголосили о 8:35. Моніторингові канали просять відпочивальників терміново вийти з моря і пройти в укриття. Повідомляють про роботу російських сил ППО в північній частині півострова.

Тривогу через пуски балістиці в Криму дали о 9:00. Очевидці повідомляють про роботу засобів ППО в Сімферополі.

Канал 13 TACTICAL, який відстежує польоти ракет, повідомив, що частина ракет взяли курс на Джанкой і Генічеськ. Українські пабліки публікують наслідки прильотів у Білогірську.

Одна з ракет прилетіла в Білогірськ

Станом на 9:25 відбою сигналу повітряної тривоги для Криму не було, засоби ППО продовжували роботу.

Нагадаємо, російські військкори попереджали росіян про удари ракетами JASSM, які США нібито скоро передадуть ЗСУ. Снаряди можуть полетіти на Москву і Татарстан.

Раніше ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по пункту управління 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у Донецьку. У результаті ліквідовано її командира Руслана Горячкіна.