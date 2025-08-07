Баллистика и Storm Shadow: оккупанты жалуются на массированный обстрел Крыма

Российские паблики утверждают, что в направлении нескольких городов были выпущены баллистические и крылатые ракеты. Информацию о работе вражеской ПВО в Крыму подтверждают украинские мониторинговые каналы.

Оккупированный Крым подвергся массированному ракетному удару. Местные паблики пишут о подлете к Севастополю от 8 до 12 ракет.

Опасность ракетного удара объявили в 8:35. Мониторинговые каналы просят отдыхающих срочно выйти из моря и пройти в укрытие. Сообщается о работе российских сил ПВО в северной части полуострова.

Тревогу из-за пусков баллистике в Крыму дали в 9:00. Очевидцы сообщают о работе средств ПВО в Симферополе.

Канал 13 TACTICAL, отслеживающий полеты ракет, сообщил, что часть ракет взяли курс на Джанкой и Геническ. Украинские паблики публикуют последствия прилетов в Белогорске.

Одна из ракет прилетела в Белогорск

По состоянию на 9:25 отбоя сигнала воздушной тревоги для Крыма не было, средства ПВО продолжали работу.

Напомним, российские военкоры предупреждали россиян об ударах ракетами JASSM, которые США якобы скоро передадут ВСУ. Снаряды могут полететь на Москву и Татарстан.

Ранее ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по пункту управления 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ в Донецке. В результате ликвидирован ее командир Руслан Горячкин.