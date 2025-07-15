JASSM, SCALP и "Нептун": в РФ ожидают "ракет НАТО", которые полетят на Москву и Татарстан, — Bild

Милитарные Z-блогеры сообщили населению Российской Федерации об ударах ракетами JASSM, которые Соединенные Штаты Америки якобы вот-вот передадут Украине. Пропагандисты уверяют, что Запад снял все ограничения, и по россиянам полетят и британско-французские Storm Shadow/SCALP, и украинские "Нептуны" и дроны.

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Президент США Дональд Трамп, вероятно, кардинально изменил отношение к российско-украинской войне, считают российские пропагандисты, позицию которых опубликовало издание Bild. Украину могут полностью перевооружить, поэтому россиянам будет несладко. Z-блогеры предлагают не ждать и разбомбить европейские столицы, говорится в статье.

Медиа Bild изучило российские нацистские паблики и решило процитировать два, которые в сумме дают более чем миллионный охват — это "Записки ветерана" (321 тыс. подписчиков) и LPR1 (800 тыс.). В "Записках ветерана" появилось сообщение о том, что Украина нанесет удары по РФ уже в августе-сентябре 2025 года. Z-блогер написал, что будет лететь баллистика и крылатые ракеты НАТО большого радиуса действия, которые достанут до крупных городов. Также утверждается, будто "первые ракеты уже на территории Украины".

Это же мнение поддерживают и в канале LPR1. Z-блогер, владелец канала, четко указал, куда, по его мнению, будут лететь ракеты — на Москву и Татарстан (это около 500-1000 км). Кроме того, он приводит данные о средствах поражения, которые планирует применить Украина: это 300-700 дронов, ракеты Storm Shadow/SCALP, "Нептун" и другие.

Ракеты JASSM — Lpr 1 о 300 БПЛА на оккупированные территории Ракеты JASSM — Lpr 1 о 300-600 БПЛА на РФ Ракеты JASSM — милблогер о ракетах НАТО Ракеты JASSM — милблогер про ракеты JASSM

В статье отмечается, что оба блогера не привели никаких доказательств своих заявлений. Но при этом они призвали российскую армию ударить по западным странам.

"Российские блогеры уже призывают к контратакам", — написало Bild.

Ракеты JASSM — что известно

Тем временем немецкое медиа напомнило о ракетах JASSM, на которые намекают западные медиа, и о событиях, которые могли напугать Z-блогеров. В частности, Германия планирует прислать беспилотники средней дальности БПЛА: блогеры думают, что дроны будут в Украине уже в конце июля. Кроме того, заводы MBDA возобновили изготовление ракет SCALP/Storm Shadow. Ко всему, Дональд Трамп серьезно настроен на то, что отправить JASSM с дальностью 350 км, говорится в статье.

Отметим, 14 июля на портале Defense Express проанализировали характеристики ракет JASSM и других, которые есть в арсеналах Пентагона, и попытались оценить вероятность поступления в Украину. По мнению аналитиков, больше всего шансов получить AGM-158A JASSM и AGM-158B JASSM-ER. И даже для Tomahawk шансы не нулевые, хоть об этих ракетах и не говорят с осени 2024 года, написали на портале.

Напоминаем, 14 июля Military Watch Magazine сообщило о возможном решении Трампа направить в Украину ракеты JASSM.