JASSM, SCALP та "Нептун": у РФ очікують "ракет НАТО", які полетять на Москву і Татарстан, — Bild

Мілітарні Z-блогери повідомили населенню Російської Федерації про удари ракетами JASSM, які Сполучені Штати Америки начебто ось-ось передадуть Україні. Пропагандисти запевняють, що Захід зняв усі обмеження, і по росіянах полетять і британсько-французькі Storm Shadow/SCALP, і українські "Нептуни" та дрони.

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Президент США Дональд Трамп, ймовірно, кардинально змінив ставлення до російсько-української війни, вважають російські пропагандисти, позицію яких опублікувало видання Bild. Україну можуть повністю переозброїти, тому росіянам буде непереливки. Z-блогери пропонують не чекати й розбомбити європейські столиці, ідеться у статті.

Медіа Bild вивчило російські нацистські пабліки і вирішило процитувати два, які в сумі дають більш як мільйонне охоплення — це "Записки ветерана" (321 тис. підписників) та LPR1 (800 тис.). У "Записках ветерана" з'явився допис про те, що Україна завдасть ударів по РФ вже у серпні-вересні 2025 року. Z-блогер написав, що летітиме балістика та крилаті ракети НАТО великого радіуса дії, які дістануть до великих міст. Також стверджується, начебто "перші ракети вже на території України".

Цю ж думку підтримують і в каналі LPR1. Z-блогер, власник каналу, чітко вказав, куди, на його думку, лелітимуть ракети — на Москву і Татарстан (це близько 500-1000 км). Крім того, він наводить дані про засоби ураження, які планує застосувати Україна: це 300-700 дронів, ракети Storm Shadow/SCALP, "Нептун" та інші.

Ракети JASSM - Lpr 1 про 300 БПЛА на окуповані території Ракети JASSM - Lpr 1 про 300-600 БПЛА на РФ Ракети JASSM - мілблогер про ракети НАТО Ракети JASSM - мілблогер про ракети JASSM

У статті наголошується, що обидва блогери не навели жодних доказів своїх заяв. Але при цьому вони закликали російську армію вдарити по західних країнах.

"Російські блогери вже закликають до контратак", — написало Bild.

Ракети JASSM — що відомо

Тим часом німецьке медіа нагадало про ракети JASSM, на які натякають західні медіа, і про події, які могли налякати Z-блогерів. Зокрема, Німеччина планує надіслати безпілотники середньої дальності БПЛА: блогери думають, що дрони будуть в Україні вже в кінці липня. Крім того, заводи MBDA відновили виготовлення ракет SCALP/Storm Shadow. До всього, Дональд Трамп серйозно налаштований на те, що відправити JASSM з дальністю 350 км, ідеться у статті.

Зазначимо, 14 липня на порталі Defense Express проаналізували характеристики ракет JASSM та інших, які є в арсеналах Пентагону, та спробували оцінити ймовірність надходження в Україну. На думку аналітиків, найбільше шансів отримати AGM-158A JASSM та AGM-158B JASSM-ER. І навіть для Tomahawk шанси не нульові, хоч про ці ракети і не говорять з осені 2024 року, написали на порталі.

Нагадуємо, 14 липня Military Watch Magazine повідомило про можливе рішення Трампа надіслати в Україну ракети JASSM.