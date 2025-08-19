Повністю перерізали залізницю: СОУ підірвали потяг з цистернами під Токмаком (відео)

На тимчасово окупованій території Запорізької області Сили оборони підірвали вантажний потяг з цистернами. Внаслідок вибуху повністю зруйновано залізничні шляхи, якими Російська Федерації перевозить зброю та військову техніку на фронт на півдні України.

Related video

Про вибухи на збудованій росіянами залізничній гілці повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram-каналі. Посадовець опублікував два фото з наслідками влучання і заявив, що "залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає". Тим асом у каналі бійців 67 ОМБр опублікували кадри "полювання" за потягом РФ, який віз цистерну та військову техніку.

Допис Андрющенка з'явився зранку 19 серпня. Вказується, що росіяни перевозили залізницею паливо та військову техніку і, щоб було якнайменше ударів Сил оборони України, це відбувалось вночі. Втім, намагання противника приховати логістику не вдалось і потяг все ж підірвали, ідеться у повідомленні. Зі слів посадовця, СОУ провели "унікальну топ операцію": про подробиці інформації немає.

"Епічні кадри знищення вантажного потягу з цистернами. Нічого живого не залишилось", — запевнив Андрющенко.

Удар по ЗС РФ - палаючий потяг на ТОТ Запорізької області Фото: Петро Андрющенко/Telegram Удар по ЗС РФ - підрив залізниці у ТОТ Запорізької області Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Результат можливого відпрацювання по вантажному потягу РФ опублікував волонтер Сергій Стерненко. Бачимо кадр, знятий FPV-дроном за мить до удару. Волонтер також зауважив, що посадовцю не варто завчасно публікувати результати спецоперації СОУ, оскільки це небезпечно.

Удари по ЗС РФ - потяг з паливом за мить до влучання FPV Фото: Telegram / Стерненко

Удари по ЗС РФ — деталі

У одному з попередніх дописів Андрющенко натякнув про успішне відпрацювання Сил оборони на відтинку залізниці між Урожайним й Токмаком. Посадовець опублікував карту, на якій позначив точку удару та координати — 47.219203, 38.884971. У цьому повідомленні є певні деталі атаки: вказано, що внаслідок вибуху потяг зійшов з колії і "його добивають всім, що може літати".

Удари по ЗС РФ - точка влучання по залізниці на ТОТ Запорізької області 19 серпня Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Наголошується, що українці на ТОТ Запорізької області "складають російську логістику в нуль". Також з'ясувалось, що за подіями стежить "джерело", яке й передало результати підриву, коли опинилось у безпеці.

Тим часом Андрющенко опублікував карту ударів артилерії та дронів Сил оборони по військових об'єктах РФ на окупованих територіях. На думку посадовця, є гарні відпрацювання по цілях на Донбасі, але не вистачало ударів по логістиці окупантів на півдні. Сьогоднішній допис показує, що відпрацювання все ж є і українці перерізають шляхи доставки зброї, техніки та пального на південний відтинок фронту в Україні. Втім, зі слів Андрющенка, є влучання у районі Мелітополя, Токмака, Бердянська, Пологівсько-Розівської агломерації, Кам’янки-Дніпровської, але порожнеча — у районі Маріуполя та Волновахи.

Удари по ЗС РФ - карта відпрацювань на тилах росіян станом на 19 серпня Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Зазначимо, Фокус писав про удари по військових об'єктах ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Наприклад, 1 липня Андрющенко повідомив про підрив двох потягів протягом семи днів і про руйнування логістики на одному з відтинків фронту.

Нагадуємо, 7 серпня було гучно в окупованому Криму: Фокус з'ясував, у яких точках чули вибухи та можливі влучання.