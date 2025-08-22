Вывозят семьи: коллаборационисты бегут из оккупированной Херсонщины, — "АТЕШ"

Коллаборационисты на временно оккупированной части Херсонской области начали бежать из региона. Они активно перевозят свои семьи в Крым.

Related video

Речь идет о коллаборационистах, которые остались в оккупированных Россией населенных пунктах — Голой Пристани, Каховке, Новой Каховке и Горностаевке. Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ" вечером 21 августа в Telegram-канале.

"Коллаборационисты из оккупированной части Херсонщины бегут с левого берега!", — говорится в сообщении.

Агенты партизанского движения также рассказали, что фиксируют на оккупированной части Херсонской области перемещение именно работников оккупационных администраций. Также бегут из региона так называемые пророссийские "депутаты" местных советов. Они активно перевозят свои семьи на территорию Крыма.

"Агенты "АТЕШ" докладывают, что работники оккупационных администраций и "депутаты" из Голой Пристани, Каховки, Новой Каховки, Горностаевки начали выезжать в Крым, продолжается активная перевозка семей", — отметили партизаны движения.

Скриншот | сообщение движения "АТЕШ"

Причины, по которым коллаборационисты начали бежать в Крым и перевозить свои семьи, пока не разглашаются.

Ранее агенты движения сообщали, что российские оккупационные власти усилили проверки в Алешковском районе Херсонской области, которая сейчас находится под контролем ВС РФ. Россияне начали увеличивать количество блокпостов и останавливают как военный, так и гражданский транспорт.

Какова ситуация в Херсонской области

18 августа представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии агентству Укринформ рассказал, что россияне начали формировать штурмовые подразделения на Херсонщине. В частности речь идет о подразделениях морской пехоты, которые ВС РФ планируют доукомплектовывать и накопить силы.

Волошин отмечал, что Россия осуществляет перегруппировку своих подразделений на Херсонском направлении с целью высвобождения некоторых штурмовых подразделений. После этого россияне планируют перенаправить высвобожденные подразделения на другие направления, в частности на Запорожское.

Также на днях Служба безопасности Украины сообщила, что россияне готовили прорыв в Херсонской области. Оккупанты пытались выйти в украинский тыл и закрепиться на занятых позициях. Однако СБУ удалось задержать ключевого шпиона.

Напомним, 21 августа президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию на фронте.

Также 21 августа мониторинговые каналы предупредили, что ВС РФ могут осуществить массированную атаку по Украине ближе к субботе.