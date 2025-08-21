ВС РФ могут осуществить новый обстрел Украины ближе к субботе, — "Николаевский Ванек"

Российские войска во время последнего обстрела пытались изменить тактику, увеличив количество ракетных ударов и распределив их сразу по нескольким направлениям. Вместо прицельных попаданий по одному объекту, атака была направлена на несколько целей одновременно. По предварительным данным, новый обстрел может произойти ближе к субботе, однако ожидается, что он будет менее интенсивным.

По информации телеграмм-канала "Николаевский Ванек", во время ударов частично атаковали энергетические объекты, но не те, которые связаны непосредственно со светом или водоснабжением. Кроме этого, часть ракет была направлена на так называемые "военные" цели, которые россияне уже пытались поразить во время предыдущих атак, заявляя об их "уничтожении".

Также сообщается об ударе по американскому предприятию. Автор отмечает, что это стало своеобразным ответом Кремля на заявления президента США о гарантиях безопасности для иностранных инвестиций в Украине. По его мнению, таким образом россияне пытаются продемонстрировать, что никакие международные политические заверения не влияют на их действия.

Кроме этого, блогер обращает внимание, что ситуация на фронте остается напряженной: продолжается подготовка к новым боевым столкновениям, а активные действия не прекращаются. В тылу также происходят удары с обеих сторон, в частности украинские силы попали по ряду вражеских объектов, хотя детали пока не разглашаются.

Автор подчеркивает, что ожидать быстрого завершения войны не стоит, ведь, по его словам, российские войска не скрывают намерений уничтожать украинцев независимо от переговорных процессов или политических игр.

На момент публикации материала командование ВС ВСУ и разведки не комментировали информацию о подготовке РФ к новому обстрелу Украины.

Обстрел украинских городов 21 августа: что известно

Напомним, вечером 20 августа и ночью 21 августа Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами различных типов. Взрывы прогремели в Киеве, в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Винницкой областях, а также в западных областях — в Ровенской области, в Луцке и Львове.

Кроме этого, российские войска нанесли удар по Мукачево крылатыми ракетами. В результате атаки пострадали двенадцать человек. Десять доставили в больницу медики скорой помощи, еще двое обратились к врачам самостоятельно. Журналист Виталий Глагола сообщил, что ракеты попали по заводу Flex.

Также Фокус сообщал, что во Львове взрывы прогремели в ночь на 21 августа во время комбинированной атаки дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. В результате российского обстрела погиб один человек, еще трое получили ранения.