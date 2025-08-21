Россияне комбинированно атаковали Украину "Шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой: подробности

Вечером 20 августа и в течение всей ночи 21 августа российская армия массированно атаковала Украину различным вооружением, применив ударные беспилотники, аэробаллистические ракеты, крылатые ракеты и баллистическое вооружение. Под утро россияне также ударили по Украине ракетами типа Х-101.

Related video

Массированный вражеский обстрел начался около 21:00 часов и завершился под утро 21 августа. Фокус собрал все, что известно о массированной атаке по Украине.

Ночная атака началась примерно в 21:00 часов 20 августа и продолжалась до утра 21 августа. Беспилотники заходили в воздушное пространство с нескольких направлений: южного, восточного и северо-восточного.

Воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА была объявлена почти по всей территории Украины. Взрывы прогремели в ряде областей, в частности в Киеве, в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской и Винницкой областях. Большинство "Шахедов" двигались в направлении западных областей, взрывы в частности прозвучали в Ровненской области, в Луцке и во Львове.

Около 03:00 часов россияне запустили "Кинжалы" по Украине: все ракеты попали, предварительно, по Ровненской области. Враг применил около 4 "Кинжалов".

Атака крылатых ракет по Украине

Около 03:30 часов в воздушном пространстве Украины было зафиксировано движение крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. Ракеты двигались через юг в направлении западных областей, взрывы прозвучали в частности на Закарпатье. Предварительно, под ударом оказалось Мукачево Закарпатской области.

Вскоре местные власти сообщили, что в Мукачево россияне атаковали одно из предприятий города.

Около 04:50 часов Воздушные силы Украины зафиксировали вхождение новых групп крылатых ракет в воздушное пространство. Ракеты двигались через Сумскую область в направлении Полтавской. Вероятно, это были крылатые ракеты типа Х-101 с бортов стратегической авиации РФ.

Параллельно была объявлена дополнительная угроза из-за пусков скоростных целей из Крыма. Мониторинговые каналы предупредили о пуске гиперзвуковой ракеты типа "Циркон" в направлении Днепра.

В пригороде Днепра и в Сумах через несколько минут прогремели взрывы.

Также взрывы прогремели в Запорожье, сообщили в областной военной администрации.

Часть ракет взяла курс на западные регионы. Под утро взрывы прогремели также во Львове и Луцке.

Последствия массированной российской атаки по Украине устанавливаются. На момент публикации воздушная тревога в областях продолжается из-за угрозы "Шахедов".

Напомним, 19 августа, после переговоров в Белом доме, россияне осуществили массированную атаку по Украине.

Также 19 августа власти сообщили, что ВС РФ ударили по энергетической инфраструктуре в Полтавской области.