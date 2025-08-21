ВС РФ комбинированно атаковали Украину "Шахедами", "Кинжалами" и "Калибрами"

Ночью 21 августа российская армия осуществила массированный комбинированный обстрел Украины, применив ударные БпЛА типа "Шахед", аэробаллистические ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты.

Россияне ночью в частности атаковали Ровненскую область "Шахедами" и несколькими "Кинжалами". Фокус собрал информацию о комбинированном ударе по Украине.

Ночная атака по Украине началась поздно вечером 20 августа: враг осуществил пуски "Шахедов" с нескольких направлений. Мониторинговые каналы фиксировали десятки беспилотников в воздушном пространстве Украины, взрывы были слышны в ряде областей и в столице.

Около 02:50 часов мониторинговые каналы зафиксировали вылет нескольких бортов МиГ-31К, которые являются носителями ракет типа "Кинжал". По всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Борта МиГ-31К совершили несколько пусков аэробаллистических ракет Х-47м2 комплекса "Кинжал". Они держали западный курс на Ровненскую область, вскоре на Ровненщине прогремели взрывы.

Через несколько минут враг осуществил повторный пуск "Кинжалов". Снова были слышны взрывы в Ровненской области, мониторинговые каналы сообщили, что, предварительно, ВС РФ применили 4 "Кинжала".

Около 03:05 часов мониторинговые каналы зафиксировали пуски ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. Около 03:20 часов первые крылатые ракеты типа "Калибр" вошли в воздушное пространство Украины с южного направления.

Также через несколько минут OSINT-каналы зафиксировали пуски крылатых ракет Х-101 бортами стратегической авиации РФ. Пуски, предварительно, произошли из района Саратовской области России.

Воздушные силы сообщили, что "Калибры" держат курс на Винницкую область. Оттуда ракеты двигались через Хмельницкую область курсом на Тернопольщину.

С Тернопольщины "Калибры" взяли курс на Ивано-Франковскую область.

Около 04:40 часов мониторинговые каналы сообщили, что "Калибры" атаковали Мукачево в Закарпатской области.

Около 04:32 часов мониторинговые каналы сообщили о доразведке относительно крылатых ракет в воздушном пространстве Украины.

О последствиях российской комбинированной атаки на момент публикации не сообщалось. В областях продолжается воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов".

