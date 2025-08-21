Украину массированно атакуют "Шахеды": воздушная тревога в большинстве областей, где угроза ударов

Вечером 20 августа и после полуночи россияне массированно атакуют Украину ударными БпЛА типа "Шахед". Враг запустил дроны с нескольких направлений, воздушная тревога была объявлена в большинстве областей из-за угрозы ударов.

Related video

Тревогу объявили в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях. Фокус собирает информацию о ночной атаке "Шахедов" по Украине.

Группы ударных БпЛА начали заходить в воздушное пространство Украины около 21:00 часов с востока, северо-востока и юга. Воздушные силы предупредили о движении дронов через Херсонскую, Николаевскую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.

Мониторинговые каналы около 23:30 сообщили, что в воздушном пространстве страны зафиксировано более 120 ударных беспилотников.

monitor | карта движения "Шахедов" по состоянию на 23:30 часов

Около 23:30 часов паблики сообщили о взрывах в городе Бровары Киевской области — предварительно, работали силы ПВО по вражеским целям в небе.

Часть вражеских "Шахедов" добралась до столицы — корреспондент Фокуса сообщил около 23:30 о звуках взрывов в Киеве.

Также дроны двигались через Винницкую область. Местные каналы сообщили о звуках взрывов в регионе.

Новость дополняется...

Напомним, ночью 19 августа "Шахеды" массированно атаковали Полтавскую область: под ударом оказались Кременчуг и Лубны.

Также ночью 18 августа "Шахеды" атаковали Харьков: дроны попали в жилую многоэтажку, под завалами оказались люди.