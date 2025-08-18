В Харькове прогремели взрывы: "Шахед" ударил по жилой многоэтажке, есть погибший и много пострадавших

Под утро 18 августа в Харькове прогремели взрывы: россияне атаковали город ударными БпЛА типа "Шахед". Вражеские дроны попали по жилому многоэтажному дому в одном из районов города, поднялся пожар, известно о жертвах.

Россияне второй раз за ночь атаковали Индустриальный район Харькова. О последствиях российского удара по городу рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Около 04:30 часов Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения ударных БпЛА для Харькова. Мониторинговые каналы сообщили, что на город движутся около 5 "Шахедов".

Вскоре в Харькове прогремели взрывы — вражеские "Шахеды" добрались до города.

Около 05:00 часов Игорь Терехов сообщил о первых последствиях российского обстрела. По его информации, российский удар пришелся по Индустриальному району города, где зафиксировано попадание "Шахеда" по жилому многоэтажному дому.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки "Шахедов" в Харькове поднялся пожар. Городской голова сообщил, что в жилом доме, в который попал "Шахед", загорелся пожар в двух подъездах. В одном горят этажи со второго по четвертый, в другом — горит последний этаж.

Также мэр добавил, что в результате обвала перекрытий в жилой многоэтажке, куда попал "Шахед", под завалами могут находиться люди.

По предварительной информации, в результате удара ВС РФ по Харькову на момент публикации по меньшей мере пятнадцать человек пострадали. Также Игорь Терехов сообщил, что известно об одном погибшем человеке.

Среди пострадавших есть по меньшей мере четверо детей, отметил мэр.

Другая информация о последствиях атаки по Харькову уточняется.

Напомним, россияне поздно вечером 17 августа атаковали Харьков баллистической ракетой: в результате обстрела повреждены по меньшей мере 12 жилых домов и есть 8 пострадавших.

Также ночью 18 августа ВС РФ массированно атаковали Одесскую область беспилотниками: несколько десятков дронов ударили по Одесскому району.