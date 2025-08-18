Атака по Харькову: в результате ракетного удара ВС РФ повреждены 12 домов и есть пострадавшие, детали (фото)

Поздно вечером 17 августа в Харькове прогремели взрывы: россияне нанесли удар по городу баллистической ракетой. Удар пришелся по жилой многоквартирной жилой застройке одного из районов города.

В результате российской атаки в Харькове известно о повреждении по меньшей мере 12 жилых многоэтажных домов. О последствиях удара сообщил городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Взрыв в Харькове прогремел около 22:50 часов, информировал Терехов. Перед этим Воздушные силы Украины предупреждали о движении скоростной цели в Харьковской области, которая держала курс на запад.

Вскоре городской голова сообщил о первых последствиях российского обстрела. По его данным, россияне осуществили баллистический удар по Индустриальному району Харькова.

"По предварительной информации, враг ударил баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района", — отметил Терехов.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела в Харькове пострадали по меньшей мере два человека, среди них — 12-летняя девочка.

В последующие минуты количество пострадавших в результате баллистического удара в Харькове возросло: в ОВА информировали, что количество возросло до восьми.

Игорь Терехов также сообщил, что в результате обстрела в Харькове повреждены по меньшей мере 12 жилых многоэтажных домов.

В ГСЧС Харьковской области также рассказали о последствиях российской атаки и показали кадры из Харькова после удара.

"Попадание было в землю неподалеку жилого квартала. Взрывной волной повреждены остекления окон в многоквартирных домах", — сообщили в ведомстве.

Другие последствия российского удара по Харькову уточняются. На момент публикации на месте удара продолжают работать медики, спасатели и психологи.

Напомним, вечером 17 августа российская армия нанесла ракетный удар по Украине баллистикой: взрывы прогремели в Сумах, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

Также россияне 17 августа массированно атаковали Одесскую область беспилотниками: ВС РФ направили на регион несколько десятков ударных БпЛА.