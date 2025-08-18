Атака по Харкову: внаслідок ракетного удару ЗС РФ пошкоджені 12 будинків та є постраждалі, деталі (фото)

Пізно увечері 17 серпня у Харкові пролунали вибухи: росіяни завдали удару по місту балістичною ракетою. Удар прийшовся по житловій багатоквартирній житловій забудові одного з районів міста.

Внаслідок російської атаки у Харкові відомо про пошкодження щонайменше 12 житлових багатоповерхових будинків. Про наслідки удару повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Вибух у Харкові пролунав близько 22:50 години, інформував Терехов. Перед цим Повітряні сили України попереджали про рух швидкісної цілі у Харківській області, яка тримала курс на захід.

Невдовзі міський голова повідомив про перші наслідки російського обстрілу. За його даними, росіяни здійснили балістичний удар по Індустріальному районі Харкова.

"За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району", — зазначив Терехов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу у Харкові постраждали щонайменше двоє людей, серед них — 12-річна дівчинка.

У наступні хвилини кількість постраждалих внаслідок балістичного удару у Харкові зросла: в ОВА інформували, що кількість зросла до восьми.

Ігор Терехов також повідомив, що внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджені щонайменше 12 житлових багатоповерхових будинків.

У ДСНС Харківської області також розповіли про наслідки російської атаки та показали кадри з Харкова після удару.

"Влучання було у землю неподалік житлового кварталу. Вибуховою хвилею пошкоджені скління вікон в багатоквартирних будинках", — повідомили у відомстві.

Інші наслідки російського удару по Харкову уточнюються. На момент публікації на місці удару продовжують працювати медики, рятувальники та психологи.

Нагадаємо, увечері 17 серпня російська армія завдала ракетного удару по Україні балістикою: вибухи пролунали у Сумах, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.

Також росіяни 17 серпня масовано атакували Одеську область безпілотниками: ЗС РФ спрямували на регіон кілька десятків ударних БпЛА.