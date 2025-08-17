Пролунали вибухи у кількох містах, є постраждалі: росіяни атакували Україну балістикою (фото)

Пізно увечері 17 серпня російська армія завдала ударів по Україні балістичними ракетами: вибухи пролунали у Сумах, Харкові та на Дніпропетровщині. У Харкові ворог влучив по району житлової забудови, є постраждалі внаслідок обстрілу.

Повітряну тривогу було оголошено у більшості областей України через загрозу застосування балістичного озброєння. Фокус зібрав інформацію про російську ракетну атаку.

Харків

Близько 22:50 години Повітряні сили України попередили про швидкісну ціль у Харківській області, яка тримала західний курс. Згодом ракета взяла курс на Харків.

Мер міста Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові. За його інформацією, росіяни атакували ракетою житлову багатоквартирну забудову в Індустріальному районі міста.

"Попередньо, є постраждалі", — зазначив Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив невдовзі, що внаслідок удару по Харкову відомо щонайменше про двох постраждалих: 13-річну дівчинку та 21-річну жінку. Згодом він додав, що кількість постраждалих зросла до тьох — відомо про поранену 60-річну жінку.

Суми

У Сумах вибух пролунав близько 22:40 години, повідомило "Суспільне".

Невдовзі голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров підтвердив ракетну атаку по регіону. За його інформацією, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумській громаді.

"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, однак є пошкодження. Наслідки атаки уточнюються", — зазначив голова ОВА.

За даними тимчасового виконувача обов'язків міського голови міста Суми Артема Кобзара, росіяни вдарили у Сумах поблизу закладу освіти.

Також Артем Кобзар показав вирву, яка утворилася внаслідок російського балістичного удару по місту.

Павлоград

Також під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Павлограді Дніпропетровської області. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі у напрямку міста.

Повітряні сили України про рух ракети у напрямку Павлограда

Невдовзі місцеві ЗМІ повідомили про вибухи у Павлограді.

Наслідки російської балістичної атаки на момент публікації встановлюються.

Нагадаємо, 15 серпня, за кілька годин до саміту на Алясці, росіяни вдарили балістикою по Україні.

Також 12 серпня у The New York Times повідомили, що ЗС РФ вдарили по полігону під Кропивницьким.