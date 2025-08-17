Прозвучали взрывы в нескольких городах, есть пострадавшие: россияне атаковали Украину баллистикой (фото)

Поздно вечером 17 августа российская армия нанесла удары по Украине баллистическими ракетами: взрывы прогремели в Сумах, Харькове и Днепропетровской области. В Харькове враг попал по району жилой застройки, есть пострадавшие в результате обстрела.

Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины из-за угрозы применения баллистического вооружения. Фокус собрал информацию о российской ракетной атаке.

Харьков

Около 22:50 часов Воздушные силы Украины предупредили о скоростной цели в Харьковской области, которая держала западный курс. Впоследствии ракета взяла курс на Харьков.

Мэр города Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове. По его информации, россияне атаковали ракетой жилую многоквартирную застройку в Индустриальном районе города.

"Предварительно, есть пострадавшие", — отметил Терехов.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил вскоре, что в результате удара по Харькову известно как минимум о двух пострадавших: 13-летней девочке и 21-летней женщине. Впоследствии он добавил, что количество пострадавших возросло до трех — известно о раненой 60-летней женщине.

Сумы

В Сумах взрыв прогремел около 22:40 часов, сообщило "Суспільне".

Вскоре председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров подтвердил ракетную атаку по региону. По его информации, россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Сумской общине.

"По предварительной информации, обошлось без жертв, однако есть повреждения. Последствия атаки уточняются", — отметил глава ОГА.

По данным временно исполняющего обязанности городского головы города Сумы Артема Кобзаря, россияне ударили в Сумах вблизи учебного заведения.

Также Артем Кобзарь показал воронку, которая образовалась в результате российского баллистического удара по городу.

Павлоград

Также во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в направлении города.

Воздушные силы Украины о движении ракеты в направлении Павлограда

Вскоре местные СМИ сообщили о взрывах в Павлограде.

Последствия российской баллистической атаки на момент публикации устанавливаются.

Напомним, 15 августа, за несколько часов до саммита на Аляске, россияне ударили баллистикой по Украине.

Также 12 августа в The New York Times сообщили, что ВС РФ ударили по полигону под Кропивницким.